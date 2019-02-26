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川普：將與習近平舉行「簽約峰會」　我們非常靠近協議！

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普對於美中貿易談判展現出樂觀態度。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普25日表示，美中雙方所商談的內容已近乎達成貿易協議，他將與中國國家主席習近平舉行「簽約峰會」（signing summit），「這會更好，我們希望能夠完成，但我們已非常靠近（協議）。」這是他所發出的另一個樂觀信號，他先前才宣布將延遲3月1日加徵關稅大限。

CNN報導，川普原本預計3月1日是截止期限，若美中沒有達成共識，他將把對價值2000億美元中國商品的關稅從10％調高到25％。不過，他24日透過推特宣布將推遲期限，彼此在知識財產權、技術轉讓等問題已取得實質進展。

▲▼美國總統川普宣布延遲3月1日的大限。（圖／翻攝自川普推特）

▲川普宣布延遲3月1日的大限。（圖／翻攝自川普推特）

川普25日在白宮表示，他將與習近平展開「簽約峰會」，這會達成更好的內容，「我告訴你昨晚有頓美好的晚餐，但我要告訴你，我們在中國的貿易談判有多麼棒。」

至於貿易戰休戰時間會延長到多久，川普並未具體回應，也沒有提及何時舉行峰會，他與習近平3月可能會在佛州的海湖莊園會面，但尚未正式公告。對於與中國達成協議的前景，川普看似非常樂觀，他也稱習近平應該繼續取得進展。

還未明朗的川習會之前，川普得先完成27、28日川金二會的任務，他已於當地時間26日中午搭乘空軍一號專機前往越南，他跟北韓領導人金正恩可能在27日共進晚餐。

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關鍵字：川普,習近平,貿易戰,川習會,中美,北美要聞

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