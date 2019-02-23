川金二會帶來意外觀光財...河內住宿早預訂一空　民眾：超驕傲

▲河內餐廳外掛起川金會布條。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平，下周即將在越南河內展開一連2天的會談，此次會面不只是全球焦點，也替越南帶來意外觀光財。越南總理阮春福更在籌備會議中直言，此次峰會剛好碰上河內被聯合國評為和平之城的20周年紀念，「這是向世界展示越南是個旅遊勝地的好機會！這座城市擁有歷史意義，也具有巨大的投資潛力！」

根據新加坡旅遊局數據，2018年川金會在新加坡舉辦時，該國遊客增長了6.2％，達到1850萬人，提到新加坡的川金會相關報導達8000則，觀看人次高達23億次。越南HanoiRedTours旅行社副總經理阮功歡（Nguyen Cong Hoan）指出，此次活動將為越南旅遊業帶來正面形象。且除了觀光客以外，預計會有超過3000名媒體工作者前往河內，加上雙方隨行人員，這也早就讓當地飯店預訂一空。

Flags are flown. Hanoi is getting ready for #TrumpKimSummit. pic.twitter.com/7lrHR4kmgD — Hau Dinh (@haudtt) 2019年2月19日

河內當地民眾也非常期待川金會的到來，希望能藉此提高越南的國際聲譽，25歲的阮詩延（Nguyen Thi Yen）表示，非常高興和自豪地看到在河內召開如此重要的國際級峰會，「證明我們的國家在外交上是中立的、安全的。」當31歲計程車司機阮文山（Nguyen Van Son）也說，「越南在世界上的地位將會提升，我非常支持這樣的活動。」