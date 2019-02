川金二會帶來意外觀光財...河內住宿早預訂一空　民眾：超驕傲

▲河內餐廳外掛起川金會布條。(圖/CFP)



國際中心/綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平,下周即將在越南河內展開一連2天的會談,此次會面不只是全球焦點,也替越南帶來意外觀光財。越南總理阮春福更在籌備會議中直言,此次峰會剛好碰上河內被聯合國評為和平之城的20周年紀念,「這是向世界展示越南是個旅遊勝地的好機會!這座城市擁有歷史意義,也具有巨大的投資潛力!」

根據新加坡旅遊局數據,2018年川金會在新加坡舉辦時,該國遊客增長了6.2%,達到1850萬人,提到新加坡的川金會相關報導達8000則,觀看人次高達23億次。越南HanoiRedTours旅行社副總經理阮功歡(Nguyen Cong Hoan)指出,此次活動將為越南旅遊業帶來正面形象。且除了觀光客以外,預計會有超過3000名媒體工作者前往河內,加上雙方隨行人員,這也早就讓當地飯店預訂一空。

Flags are flown. Hanoi is getting ready for #TrumpKimSummit. pic.twitter.com/7lrHR4kmgD