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金正恩平壤乘專列赴越南畫面曝光　金與正隨行「未見李雪主」

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▲▼ 川金二會／金正恩23日乘專列離開平壤。（圖／路透社）

▲ 金正恩23日乘專列離開平壤。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

為出席「川金二會」，北韓領導人金正恩23日下午搭乘專用列車自平壤出發，晚間9時30分便通過與中國接壤的丹東地區，預計26日抵達中國與越南邊境的諒山省同登站，再改乘轎車前往河內。根據官方媒體《朝中社》，與金正恩一同乘上專列的隨行官員包括其胞妹金與正，但妻子李雪主並未出現在名單中。

《朝中社》24日指出，金正恩離開北韓，前往參加與美國總統川普（Donald Trump）的第二次峰會，隨行官員包括勞動黨中央委員會副委員長金英哲、國際部部長李洙墉、中央委員會書記兼幹部部部長金平海、最高人民會議預算委員會委員長吳羞容，以及外務相李勇浩、人民武力部部長努光鐵、宣傳鼓動部第一副部長金與正、外務省副相崔善姬。

此前，外界多期待能在川金二會一賭美國第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）與李雪主初次相見的畫面，但由於李雪主並未出現在隨行名單中，「第一夫人外交」應無法實現。

《朝中社》報導，金正恩應越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）的邀請，進行親善訪問，2位領導人將會晤並進行會談，但並未提及訪問及會談的具體時間。

另一方面，金正恩23日自平壤出發當時，最高人民會議常任委員會委員長金永南、國務委員會副委員長崔龍海、內閣總理朴奉珠等高層官員皆前往歡送；《朝鮮中央電視台》24日也播出相關畫面。

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