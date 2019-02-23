川金二會首要議題：凍結北韓大規模殺傷武器　不談駐韓美軍

▲ 金正恩及川普2018年6月於新加坡舉行峰會。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

「川金二會」27日將於越南河內登場，參與籌備峰會的美國高層人士透露，會談議題將與「凍結所有大規模殺傷性武器（WMD）及導彈計畫」有關。南韓《東亞日報》指出，此一說法實際上等於默認，如今距離峰會僅剩不到一周，美國仍未確認北韓去核的意志，也還未就其對無核化的想法達成協議。

該名人士21日接受電訪時表示，美方針對此次峰會提出的首要議題包括增加對無核化的共同看法、凍結所有WMD及導彈計畫、建構最終去核路線圖等3項。這也是美國及北韓展開無核化協商以來，首次有高層人士使用「凍結」一詞。

▲ 川金二會倒數4天，越南當地餐廳張貼海報迎接這場國際盛事。（圖／路透）

他提到，「現在還不知道北韓是否下定決心無核化，但我們相信有這個可能性，所以正參與這樣的協商。美國川普總統和北韓金正恩委員長將努力在下一次的會談中，針對無核化取得更深的共識。」

他也指出，「北韓的無核化必須採取很大且迅速的動作（big bites），而同時並行的措施並非指階段性的進行。」針對河內會談是否將為和平協定而談及裁撤駐韓美軍的問題，他則回應，「完全沒有討論過。撤回駐韓美軍並不是這次協商的議題。」