一掃5年前失敗陰霾！　川普出發越南前宣布：葉門人質已平安返家

▲美國總統川普宣布葉門人質已成功獲釋。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普25日宣布,一名被囚禁在葉門長達18個月的美國人質已經順利返家。川普表示,讓所有被押在外的美國人質能夠順利返家,是政府目前最優先的工作,此次葉門人質獲釋,也顯示美國與其他國際夥伴保持緊密合作。

根據《紐約時報》報導,遭綁架的丹尼(Danny Burch)是葉門石油公司Safer的美國籍工程師,2017年遭叛軍「胡塞組織」(Huthi)綁架。川普在推特上表示,丹尼目前已返家與妻子團聚,也非常感謝這次阿拉伯聯合大公國的協助,這次的行動證明,美國與合作夥伴取得了良好的成就。

It is my honor today to announce that Danny Burch, a United States citizen who has been held hostage in Yemen for 18 months, has been recovered and reunited with his wife and children. I appreciate the support of the United Arab Emirates in bringing Danny home...