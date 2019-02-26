白宮發言人：川普與金正恩明晚首次一對一會談　隨後共進晚餐

▲川金二會即將到來。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

《路透社》報導，美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）當地時間25日表示，總統川普與北韓領導人27日晚間將在越南河內進行首次的一對一會談，隨後共進晚餐，28日接著展開一系列正式會談。據了解，陪同川普的有國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）、桑德斯等人。

桑德斯在空軍一號告訴記者，川普將於27日晚間與金正恩一對一會面（one-on-one meeting），隨後再與彼此的幕僚共進晚餐。川普預計26日晚間抵達越南，27日早上先與越南總理會面，之後晚間再跟金正恩見面，雙方的會談將一直持續到28日。

《美聯社》報導，川金二會將以官方問候以及晚餐拉開序幕，川普會有蓬佩奧、馬瓦尼陪同，金正恩也有2名助手在場，雙方都會有翻譯。兩人將在28日展開一系列的正式會議。

川普與金正恩去年6月首次在新加坡會面，那次峰會帶來很多的影像，但北韓具體實施無核化的步驟卻沒有明朗。

川普25日離開華府之前表示，「我認為我們將舉辦一場非常棒的峰會。」他強調，美國希望實施無核化，這能替北韓帶來經濟上的報酬，有自信北韓能夠創下大量的紀錄。