控告川普緊抓手強吻　前競選女成員泣：看著他的嘴唇貼過來

▲美國總統川普面臨性騷擾風波。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州43歲女子強生（Alva Johnson）曾替總統川普工作，她25日在聯邦法院控告川普，指控對方在2016大選前的幾個月強吻她，「我立刻感受到被侵犯，這是我沒有預想到也不想要的。」白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）透過聲明回應，這種指責很荒謬，川普並未騷擾強生。

《紐約時報》報導，強生曾任職於川普的總統競選團隊，她聲稱在一場佛州的活動上遭到強吻，此外，身為黑人的她薪水也比白人男同事還低。根據訴訟內容，強生提到川普2016年8月24日親吻了她，沒有徵得同意。

依據強生說詞，她當時與川普交談，她告訴對方自己工作了幾個月並提出鼓勵話語，接著川普堅定握著女方的手，保證他不會忘記強生，兩人靠得非常近幾乎能聞到皮膚上的氣息。下一刻，強生驚覺自己被親吻，手也被抓住，儘管她試圖轉頭，嘴角仍留下強烈觸感。

A woman who worked on Donald Trump’s 2016 campaign sued him in federal court, alleging that he forcibly kissed her at a campaign event, months before the election. 由 The New York Times 發佈於 2019年2月25日 星期一

回憶那段經歷，強生感到毛骨悚然，「我可以看到他的嘴唇朝著我的臉過來。」她的律師扎瓦里（Hassan Zavareei）25日受訪時表示，這對強生來說非常難過，「不久之後，她告訴身邊重要的人還有父母，她相當沮喪並流下淚水。」這3人都向《華盛頓郵報》證實，確實聽過強生講過此事。

白宮對此提出異議，桑德斯表示，強生的說詞與其他目擊者的說法互相矛盾，這種情況從未發生過。訴訟內容指出，2名競選官員當時都在場，但沒看到川普的這項舉動。

目前是活動策畫以及人際關係顧問的強生現居阿拉巴馬州，她原本決定忽略自己曾受到騷擾，但每次看到川普在鏡頭上的表現，她逐漸改變心意。川普曾說過，他很自然會受到美女吸引，「就像磁鐵，親下去就對了，我甚至不會等待。」

扎瓦里說明，強生一直想放棄這件事，然而看到川普展現出種族主義與性別歧視的態度後，她決定誠實面對這段經歷，「從一開始她就為了競選工作努力，也做了很多讓他（川普）當選，最後，她對此感到非常內疚並覺得負有責任。」

強生對於川普的指控並非首例，數十名女子都聲稱曾遭到騷擾。川普則一再駁斥這些說詞，他去年秋季在一場新聞發布會上提到，他身為名人很長一段時間，有很多虛假的指控都在針對他。