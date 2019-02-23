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高中畢旅玩中南部「3天2夜5100元」　　他傻眼嫌貴...網看行程打臉了！

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▲▼ 逢甲夜市(新logo)（圖／記者黃克翔攝）

▲台中知名的逢甲夜市。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

對各個求學階段的學子來說，畢業旅行是一難得的好機會，能放下繁重課業與班上好友一同暢玩數日，成了青春期最重要的一段回憶。不過最近就有網友抱怨，他看了親戚孩子拿回來的畢旅行程表，到中南部玩3天2夜居然收費5100元，直呼太貴不合理，沒想到馬上慘遭打臉！

網友日前在PTT發文，表示親戚的小孩最近要參加高中畢業旅行，拿了一張行程表回來，「結果這種行程看到傻眼，費用竟然要破5000元！」他語氣中帶著不滿，指孩子學校人數大概800人左右，不懂怎麼才出去玩個3天2夜這麼貴，「有沒有高手可以幫忙解析一下這種行程，為什麼要花這麼多錢的啊？」

根據網友貼出的行程表，畢旅主要地點在中部和南部，第一天主要行程有台中東豐騎單車、參觀國立自然科學博物館、逛逢甲夜市；第二天早上先玩麗寶樂園，下午到高雄大魯閣草衙道；第三天走訪高雄十鼓橋糖文創園區和鹿港老街。

高中畢旅玩中南部「3天2夜5100元」（圖／翻攝PTT）

▲台灣某高中畢業旅行行程表，3天2夜遊中南部，費用5100元。（圖／翻攝PTT）

文章貼上網，一些網友感嘆物價飛漲，連學生畢業旅行都不便宜，「太貴了吧？4000差不多」、「以這行程來說好像有點貴」、「我7年前3800（元）還是住義大皇家酒店」、「我高中畢旅3千多住煙波，真的蠻爽的。」。

不過多數網友跳出來打臉，指這樣的行程收5100元超級划算，「想當年建中畢旅可是要7、8千（元）呢」、「飯店問題吧，住的都滿貴的」、「這個我專業啦，我就是搞畢旅的，這便宜啦真的」、「貴在飯店吧？這行程的本體是飯店」、「我高中10000（元），給你參考。」

此外，還有許多網友熱烈討論起這行程來，認為在中南部景點來回跑很奇怪，「這種行程幹嘛特地下去高雄，浪費時間」、「這行程滿糟的」、「整趟都在坐車而已」、「便宜到炸，問題是行程不合理」、「但這行程到底是誰排的？感覺像南北跑大地外，交通時間還留的超少，而且七點半就離開逢甲是要逛什麼。」

記者實際查找2天的住宿房價，第一日住台中福容大飯店，第二日住義大天悅飯店，根據訂房網站上的價格，以較便宜的4人房來說，2天就得花超過1萬7千元，平均1位學生4400餘元。另外，麗寶樂園學生票優惠價為650元，光這2個項目相加就超過5000元。

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▼大魯閣草衙道。（圖／記者蔡惠如攝）

▲大魯閣草衙道媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

ET快訊
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關鍵字：PTT,鄉民,畢業旅行

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