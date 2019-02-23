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影／重病父昏迷37天！女兒挺7月孕肚「救我爸爸」　白沙屯媽祖趕路…竟回頭摸手

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記者陳怡伶／綜合報導

「媽祖婆神轎碰到我的手上，感覺有一股力量，很像媽媽抱著說『別哭，我在』。」一名彰化女網友在懷孕7個月時，爸爸突然遭遇重大車禍，躺在重症加護病房37天未醒，著急的她得知白沙屯媽祖出巡後，帶著姊姊跪在地上不斷哭喊「拜託媽祖，求您讓爸爸醒過來」，沒想到一路向前走的鑾轎突然停了，還碰碰她的雙手約3分鐘，讓她瞬間淚崩不停感謝。

有攝影師拍到媽祖回頭停轎，向跪在地上的原PO祈福「摸手」近3分鐘的畫面。照片嵌自FB，如遭刪除請見諒。

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該名女網友在臉書「靈異公社」PO文回憶道，爸爸2016年發生重大車禍，在重症加護病房住了37天從未醒過，昏迷指數每天搞得她很憂鬱，雖然她當時懷孕7個多月，但只要能求的神明，她都會與姊姊親自前往跪拜，希望爸爸能快點甦醒。

▲▼白沙屯媽祖18日抵達雲林縣北港朝天宮。（圖／飛宇空攝林滄淵授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白沙屯媽祖去年5月18日來到雲林縣北港朝天宮，10萬人擠爆現場。（圖／飛宇空攝林滄淵授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有次得知白沙屯媽祖要出巡後，她趕緊與姐姐去駐駕地點祈求，沒想到回醫院時，竟發現爸爸昏迷指數有好轉的現象；最神奇的是，每次下雨的時候，爸爸的病況就會變糟，但媽祖每次只要出門，每次就會下雨，讓她覺得很玄。

白沙屯媽祖有個「換花」習俗，不論是求子、事業、健康、平安都行，信眾只要在媽祖出巡時，拿著鮮花前來，而且一定要跪地雙手奉上，由轎班人員協助與轎子旁的花互換，就能帶回家祈求。

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白沙屯媽祖1月破天荒南下高雄、屏東聯合遶境。（圖／網友鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO眼見父親病況時好時壞，想說與姊姊在半路與媽祖換花，打算放在爸爸病床上祈求好轉；她也不知道會不會成功，但抱持著爸爸能好轉的希望，準備兩束花與姊姊衝進人群裡，但媽祖神轎在趕路，越走越近就快要經過她們遠去了，絕望的她跪在地上淚崩哭喊「求求媽祖幫忙爸爸」，不斷淚求媽媽祖能回頭，沒想到原本沒有要停的鑾轎，竟然停下來了

她透露，當時路人都好心讓開，讓媽祖能看見她們，沒想到媽祖真的停下來，還回頭走向她們，「那時候她激動到不知道在說什麼，我聽著廟方的指示雙手攤平，一直祈求祂希望祂讓我爸醒過來，媽祖婆神轎碰到我的手上，我感覺有一股力量，很像媽媽抱著說『別哭，我在』。」

媽祖神轎停留約3分鐘後，轉身回頭繼續趕路，讓她與姊姊跪在地上淚崩，不斷感謝媽祖願意停轎幫忙。她寫道，爸爸雖然沒有醒來，在她結婚前夕過世了，但在剩下的時間裡，都是安詳地，「當時的無助難過媽祖婆都懂，很謝謝祂為我們祈福，只有體驗過白沙屯媽祖婆，才知道有種說不出來的感動。」

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白沙屯媽祖1月來到屏東，一名母親抱著嬰兒跪在地上，祈求媽祖鑾轎跨頂。（圖／網友鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

白沙屯媽祖擁有近200年歷史，「北港進香」傳統超過170年以上，堅持徒步行朝訪，以簡單4人輕便轎肩乘媽祖，年年往返近400公里，進香沒有固定行程與休息點，全程都依媽祖旨意行走，過去最北只到台北松山慈祐宮、最南到雲林北港朝天宮；但媽祖1月25日破天荒南下高雄、屏東聯合遶境，秉持隨心的心情走往超市、旗山老街逛逛，吸引眾多信徒鑽轎腳祈福。

►【相關新聞】影／淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂

▼媽祖點頭讓母女躦轎腳，媽媽當場淚噴。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：媽祖,白沙屯,白沙屯媽祖,白沙屯媽祖婆,,靈異公社

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