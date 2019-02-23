乩童起乩原來有SOP！　遇到中邪「打到懷疑人生」就會了

▲乩童示意圖。圖為《通靈少女》拍紀錄片《通靈少女背後的神隱世界》。（圖／HBO Asia提供）

記者林彥臣／綜合報導

即使是科學昌明的時代，很多人遇到疑惑還是會找民俗信仰的「乩童」來問事，解答自己心中的疑惑，就有網友在PTT八卦上詢問，乩童起乩的時候在想什麼，竟然釣到了乩童回答整套的SOP。

網友指出，自己12年前曾經當過乩童，基本上廟主會先提供新任務指示，告訴乩童辦事的時候大概要怎麼說，例如某某街需要打掃，某某路口不乾淨，某日誰的老公就會回來等等。

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網友歸納出最常回答的幾個問題類型，問家人失蹤就說在某間屋子裡，千萬不能說死了，如果哪天回來就好笑了，問生病會不會好，要回答會，即使是重症也要說會，別說會死。

問失竊物要說會找到，但不會太快，問情人感情說情緣已盡，問家庭感情就說問事者個性有問題，急躁等等，千萬不要說緣分未了。

▲乩童說，問感情的就說情緣已盡。（圖／記者張一中攝）



問找工作換工作就回答可以，問適不適合唸書就回答可以，問是否要結束學業去找工作，如果很年輕就回答去念書，問公司決策，回答現在不是時機，時機未到。

問金錢健康家庭風水就隨便說家裡一個方位，擺某樣東西，例如八卦或符咒等等，問家中是否有鬧鬼，就回答是，有不乾淨的東西在討過路財要燒紙，然後假裝敲幾下頭幫問事者去霉運。

▲問樂透或金錢相關的問題，乩童必須震怒，不可回答。（圖／記者許力方攝）



問大樂透或金錢相關問題，要震怒敲桌千萬不可以回答，如果當天一直有人問錢的問題，就必須講大道理，例如只有一點偏財運，還是需要靠白手起家等等。

乩童網友最後強調一種類型的人，不是來問事的，而是中邪的，這種其實也不要怕，「打就對了」這種人通常都是神經病或是腦袋有問題，一開始先大聲斥喝他，有些裝神弄鬼的自然就好了，沒好的話就是遇到神經病，就開始要很生氣，然後廟方就會請人把他抓住，再開始做法，拿水潑、拿香薰他，很多神經病到這就受不了，太刺激了，如果神經病還是沒好就可以開始拿東西打了，說要打出惡鬼開始打，屢試不爽100%變回正常人，絕對把他打到懷疑人生「開壇這麼久，沒有失敗過」，流程就是大聲斥喝，抓住他拿水潑，拿紙丟，拿香薰，打到他醒。

▲如果遇到中邪的人，通常一直打就對了。（圖／HBO Asia提供）



乩童網友表示，後來因為小孩出生，覺得這個工作不穩定，所以就去找了新工作離開了乩童的行業，最後在履歷表工作經歷上寫「公司顧問」，至今沒有被發現。

網友在推文中回應表示，「不寫人生顧問太對不起你了」、「乩童系，人生顧問」、「我覺得原po這個已經很好了，都是正向的建議，沒有試圖薛錢，利用人的弱點，盡量給與安定心神的力量（畢竟有些人就是迷信）」、「有笑有推，問事的總結就是讓對方去腦補」、「乩童內幕全都曝光喇」、「這商業機密耶，原po你要報平安啦」。