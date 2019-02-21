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飲水機惦惦了！聽某「請用溫開水」…他驚問卦：不說話了嗎　網歪樓狂嗆

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▲▼飲水機,泡茶,裝水,喝水。（圖／資料照）

▲原PO發文問「為何現在飲水機都不說話了？」（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

在許多人的印象中，飲水機都會發出聲音，像是「請用冰開水」、「先按解除鎖定」等等。一名網友卻發現，現在的飲水機似乎都不會說話了，忍不住發文問卦「為啥近期的飲水機都不會說話了？」沒想到鄉民一秒歪樓「不是不說話，是不跟你說話」、「看你醜不想跟你說話」、「邊緣到連飲水機都不理你，幫QQ」。

一名網友在PTT的Gossiping板上貼文「為啥近期的飲水機都不會說話了？」說他印象中，6、7年前用飲水機的時候都有聲音，「請用溫開水、連續出水之類的」。原PO說他後來看了PTT後，想「重溫過去的感動」，赫然發現，周遭的飲水機竟然都已經不會說話了，「怎麼會有如此改變？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，鄉民紛紛歪樓「看臉」、「一例一休工資上漲，請不起妹子了」、「現在會看人啊」、「人臉辨識，發現是你，所以不想跟你講話」、「遇到肥宅說不出話了」。有網友則是搬出「小精靈說」，「小精靈還在休年假，你急屁啊」、「漲工資請不起小精靈了」、「小精靈罷工」、「小精靈已經不想再為忘恩負義的人類奉獻自己了……QQ」。

還有人笑說「懷念那一天當中只有飲水機跟自已說話的日子」、「唯一可以跟女生說話的機會」、「邊緣人無誤」、「以前只有她會跟邊邊們說話，現在連她都拋棄邊邊們了」、「欸？看到『請用溫開水』有聲音欸」、「推文有聲音」、「這篇文章好吵」。

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關鍵字：飲水機,PTT

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