2025年逾1.3萬人被驅逐！柬埔寨公布遣返名單　台灣人數曝光

▲柬埔寨去年7月掃蕩詐騙園區，有75台籍嫌犯遭逮捕。（圖／取自柬中時報）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨移民總局最新報告指出，2025年全年度共計驅逐1萬3557名外籍人員，其中台灣籍人士佔383人。柬國警方強調，近期持續加強執法力道，針對非法越境、人口販賣及網路詐騙進行嚴厲打擊。

2025年驅逐萬人 中、越、台佔比高

根據柬埔寨移民總局統計，2025年遭驅逐的外籍人員總數達1萬3557人。從國籍分佈來看，人數最多的為中國大陸籍（4806人），其次為越南籍（3456人），印尼籍（1476人）與巴基斯坦籍（963人）緊隨其後。

▲柬埔寨2025年共驅逐約1.3萬名外籍人員，其中台灣人佔383人。（圖／取自柬中時報）



值得注意的是，台灣籍共有383人遭遣返，在各國籍人數中位居前段。其他被驅逐人數較多的國籍還包括泰國（534人）、印度（345人）、緬甸（247人）、孟加拉（241人），以及菲律賓、馬來西亞與日本等地。

打擊5000起違法案件 刑事犯罪近1800人

報告細節顯示，移民總局去年共打擊5011起外籍人員違法案件，涉及人數達9857人。案件類型分析如下：

逾期停留共3567起（涉及3567人）；非法居留及就業共465起（涉及3176人）；非法偷渡共556起（涉及1315人）；刑事犯罪共419起（涉及1795人）。

菩薩省嚴打非法入境 再逮捕78名外籍人士

在地方執法方面，柬埔寨菩薩省警方近日再度展現打擊犯罪決心，逮捕了78名涉嫌非法入境的外國人，包含62名中國人、9名緬甸人及7名泰國人。菩薩省警察局移民部門已於27日將這批人員移交移民總局，辦理後續遣返作業。

▲柬埔寨菩薩省警方近日逮捕了78名涉嫌非法入境的外國人。（圖／取自柬中時報）



菩薩省（Pursat）警方表示，長期以來持續在全省加強巡查，嚴厲打擊各類非法越境、跨境人口販賣以及涉及網路詐騙的外籍人員。

由於執法力道加強，近期省內犯罪案件數量顯著下降，獲得當地居民正面評價；警方也呼籲民眾積極檢舉非法入境等違法行為，共同維護社會治安。