巷口廟宇掩護+專車接送　平鎮警破獲職業賭場...賭客都是公嬤

▲平鎮警分局在某社區大樓破獲推筒子職業賭場，查獲范姓負責人、工作人員及賭客共13人等證物。（圖／平鎮警方提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，平鎮分局警日前接獲情資，南平路二段某大樓疑似暗藏職業賭場，經警方長時間布線蒐證，昨（28）日出動優勢警力前往查緝，一舉破獲推筒子職業賭場，帶回范姓負責人、工作人員及賭客共13人，現場扣得13萬餘元賭資、麻將筒子等相關證物，警方偵訊後將范姓負責人、工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，11名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

平鎮警方指出，70歲范姓負責人在平鎮區南平路二段某大樓經營推筒子賭場，為掩人耳目與防止警方查緝，透過熟人介紹與轉乘賭場提供接駁車才能進入，還利用巷口某座廟宇為掩護，環境相當清幽安全。

警方專案小組經長期縝密佈線，於昨晚7時許掌握時機衝入社區民宅一舉查獲，賭客大多是銀髮族阿公阿嬤輩，見員警衝入當場嚇了一跳，警方當場查扣麻將筒子、賭資13萬餘元、牌尺等證物，並將賭場負責人范姓男子、1名工作人員與11名賭客帶回派出所偵訊，訊後將范姓負責人、工作人員依賭博罪嫌移送桃檢偵辦，11名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

平鎮警方強調，農曆春節前夕，警方將全面加強轄內治安熱點清查，嚴厲打擊賭博及各類違法犯罪，淨化社會環境。警方亦將展現「執法無假期」堅定決心，維護治安平穩。