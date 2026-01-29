　
社會 社會焦點 保障人權

巷口廟宇掩護+專車接送　平鎮警破獲職業賭場...賭客都是公嬤

▲桃園市平鎮警分局昨晚在南平路二段某社區大樓破獲推筒子職業賭場，現場查獲范姓負責人、工作人員及賭客共13人等證物。（圖／平鎮警方提供）

▲平鎮警分局在某社區大樓破獲推筒子職業賭場，查獲范姓負責人、工作人員及賭客共13人等證物。（圖／平鎮警方提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，平鎮分局警日前接獲情資，南平路二段某大樓疑似暗藏職業賭場，經警方長時間布線蒐證，昨（28）日出動優勢警力前往查緝，一舉破獲推筒子職業賭場，帶回范姓負責人、工作人員及賭客共13人，現場扣得13萬餘元賭資、麻將筒子等相關證物，警方偵訊後將范姓負責人、工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，11名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

▲桃園市平鎮警分局昨晚在南平路二段某社區大樓破獲推筒子職業賭場，警方訊問現場范姓負責人、工作人員與賭客犯罪事實。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方指出，70歲范姓負責人在平鎮區南平路二段某大樓經營推筒子賭場，為掩人耳目與防止警方查緝，透過熟人介紹與轉乘賭場提供接駁車才能進入，還利用巷口某座廟宇為掩護，環境相當清幽安全。

警方專案小組經長期縝密佈線，於昨晚7時許掌握時機衝入社區民宅一舉查獲，賭客大多是銀髮族阿公阿嬤輩，見員警衝入當場嚇了一跳，警方當場查扣麻將筒子、賭資13萬餘元、牌尺等證物，並將賭場負責人范姓男子、1名工作人員與11名賭客帶回派出所偵訊，訊後將范姓負責人、工作人員依賭博罪嫌移送桃檢偵辦，11名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

▲桃園市平鎮警分局昨晚在南平路二段某社區大樓破獲推筒子職業賭場，警方查扣現場賭資與賭具等證物。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方強調，農曆春節前夕，警方將全面加強轄內治安熱點清查，嚴厲打擊賭博及各類違法犯罪，淨化社會環境。警方亦將展現「執法無假期」堅定決心，維護治安平穩。

