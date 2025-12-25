福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸第三艘航空母艦「福建艦」11月在海南三亞正式入列成軍，並於12月16日航經台灣海峽。我國防部事後表示，國軍全程嚴密監控。對此，大陸國防部稱，「這是福建艦開展的正常訓練，今後根據需要，還會繼續組織（過航台海）」。

中共福建艦（CV-18）航空母艦12月16日航經台灣海峽，我國防部表示，國軍全程嚴密監控。

大陸國防部發言人張曉剛今（25）日於月度例行記者會上表示，這是福建艦開展的正常訓練，今後根據需要，還會繼續組織，並稱「我們奉勸台獨武裝認清現實，不要做無謂的掙扎和幻想」。

另一方面，我國安局報告指出，今年迄12月15日，中共各型軍機侵入我周邊空域逾3570架次，創歷年新高（去年3070架次），另協同共軍艦船執行39次「聯合戰備警巡」，目的在測試我預警及應對模式，並檢驗台海戰場經營。

對此，張曉剛回應，解放軍位台島周邊常態練兵備戰，組織反分裂反干涉行動，維護國家主權和領土完整，完全正當必要、合理合法。

張曉剛稱，解放軍打「獨」促統不停歇，「『台獨』挑釁一次我們就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一」，「我們正告民進黨當局，認清現實、順應大勢，徹底放棄『台獨』分裂圖謀，停止一切挑釁引戰行徑，才是唯一正確的現實選擇」。

另談及2025年對外交流合作，張曉剛提到，針對有關國家在台灣、南海、歷史等問題上「挑釁滋事」，及時開展外交交涉、資訊發布，「揭穿虛假敘事，維護國家利益」。