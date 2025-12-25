年底沸騰！「金銀銅鉑」價格集體創新高　陸專家：金屬全面牛市

▲深圳水貝黃金市場,黃金。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

全球金屬市場年底全面沸騰。黃金、白銀、銅、鉑金、鈀金等貴金屬與有色金屬24日價格齊創歷史新高，多個品種出現漲停行情。中國專家指出，資金避險情緒、宏觀政策預期與產業供需矛盾同時發力，市場形容此輪走勢為「金屬全面牛市」。

據《第一財經》報導，當天國際與中國國內市場多項指標同步刷新紀錄。倫敦現貨黃金盤中最高觸及4525.83美元／盎司，白銀升至72.701美元／盎司；中國滬金期貨主力合約一度衝上1022.88元／克（人民幣，下同），滬銀主力合約最高報17671元／公斤。鉑金、鈀金表現尤為強勢，中國國內期貨主力合約雙雙漲停，分別站上675.65元／克與578.45元／克。

▲深圳水貝黃金市場觀望的買家。（圖／CFP，上同）

有色金屬同樣走高。銅價在國際與中國國內市場同步改寫新高，LME銅價盤中最高達12282美元／噸，滬銅期貨主力合約最高報96750元／噸。鎳價亦延續強勢，短短6個交易日累計漲幅超過13％。

多位研究人士指出，此輪金屬上漲並非單一事件驅動，而是降息週期下的資金環境、地緣政治不確定性與供需結構緊繃共同作用的結果。南華期貨高級總監傅小燕表示，實際利率下行削弱美元信用，貴金屬的避險與配置價值同步提升，資金順勢流入。

國信期貨首席分析師顧馮達認為，2025年前後金屬板塊的強勢，源於宏觀金融寬鬆與供給端約束形成利多共振，在板塊輪動與多頭資金推動下，各品種輪番走高並擴大漲幅。

▲顧馮達認為，2025年前後金屬板塊的強勢。（示意圖／CFP）

從品種來看，黃金與白銀受益於避險需求與貨幣屬性重估；鉑金、鈀金則因估值偏低、供應受限與汽車產業需求修復，吸引資金快速進場。銅價走高，則與全球礦端供應緊張、AI與新能源帶來的需求預期密切相關。

中信建投期貨貴金屬首席分析師王彥青指出，市場關注印尼未來鎳礦產量政策變化，供應預期收緊迅速放大價格波動。有分析指出，高價環境下，下游加工企業利潤承壓，現貨採購趨於保守，套期保值與風險管理需求明顯增加，市場已進入高位震盪區間。

展望後市，市場整體仍偏多，但回調風險同步上升。顧馮達提醒，價格快速拉升後需警惕，情緒集中釋放帶來的劇烈波動。傅小燕亦指出，金屬市場不可能只漲不跌，短期回檔屬正常現象，中長期仍需關注流動性變化、需求承接力與政策不確定性。