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可摺疊正夯！蘋果共同創辦人：想要摺疊iPhone

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▲▼ 蘋果聯合創辦人沃茲尼克,Steve Wozniak。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果共同創辦人Steve Wozniak。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

隨著三星與華為相繼推出摺疊型智慧手機，外界也紛紛好奇蘋果何時會推出摺疊iPhone，就連蘋果公司共同創辦人Steve Wozniak也表示他對摺疊iPhone相當期待。

據《彭博》報導，Steve Wozniak在接受採訪時表示，「蘋果長期以來在Touch ID、Face ID和行動支付上處於領先地位，但現階段他們在摺疊機並未領先，這令我相當擔憂，因為我真的想要一部摺疊iPhone。」三星與華為近期相繼推出摺疊型智慧手機Galaxy Fold與Mate X，除了功能創新之外，昂貴的定價也是外界讚嘆的主因之一。

雖然蘋果在去年發表的新iPhone在銷售上表現不佳，但Steve Wozniak仍對蘋果的未來持樂觀態度，他認為蘋果正透過iPhone這項核心業務來發展其他業務，「他們正在擴張，很多業務表現都非常好。

外國科技網站《cultofmac》認為，雖然三星與華為已經推出摺疊型智慧手機，但其售價分別為1980美元（約新台幣6萬元）與2600美元（約新台幣8萬元），這樣的高價將會使們他們無法推動這類產品的銷售，但未來若相關技術成為主流且愈趨成熟，製造成本就有望下降。

雖然蘋果目前並沒有表明是否推出摺疊機，但根據美國專利局網站所曝光的專利，該公司的確有在進行相關技術開發。《cultofmac》認為，若是這類產品流行起來，蘋果勢必會推出摺疊iPhone。

▼三星首款折疊手機Galaxy Fold。（圖／路透）

▲▼三星Galaxy Fold。（圖／路透）

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關鍵字：蘋果,共同創辦人,Steve Wozniak,三星,華為,摺疊

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