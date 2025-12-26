　
大陸 大陸焦點 特派現場

十年磨一殿！　乾隆皇帝辦公議政的北京故宮養心殿重新開放

▲北京故宮養心殿正殿。（圖／翻攝上觀新聞）

▲北京故宮養心殿正殿。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

歷經近十年研究性保護與系統修繕，北京故宮養心殿於今（26）日重新對外開放。作為清代雍正以後皇帝的起居與議政核心場所，養心殿此次以「原狀陳列」方式回歸，包括慈禧「垂簾聽政」的東暖閣、擺放王羲之《快雪時晴帖》的三希堂等，依各空間最具代表性的歷史時期復原，讓不同朝代的政治與生活場景在同一空間中並置呈現，成為重新開放後的最大特色。

《上觀新聞》報導，經過近10年的研究性保護和系統性修繕，故宮博物院養心殿於12月26日對觀眾重新開放。養心殿位於乾清宮西側，始建於明代嘉靖十六年（1537年）。這裡是清代雍正以後的皇帝寢宮，也是清代數朝皇帝日常政務活動的中心。

▲北京故宮養心殿三希堂。（圖／翻攝上觀新聞）

▲北京故宮養心殿三希堂。（圖／翻攝上觀新聞）

依照館方規劃，養心殿此次並未採取單一年代復原，而是選擇各空間歷史上最具代表性的狀態呈現。正殿依雍正以來舉行小朝會時的樣貌佈置，寶座上方懸掛「中正仁和」匾額；西暖閣復原雍正、乾隆時期格局，懸有「勤政親賢」匾及對聯；三希堂則重現乾隆年間書房陳設；東暖閣呈現同治、光緒時期慈禧「垂簾聽政」的空間配置。

此次開放共展出文物1020件，除絲織品、書畫匾聯等對光線敏感的展品外，其餘多為原件。北京故宮博物院表示，養心殿修繕是院方首次以「研究性保護項目」名義推動，所有修復均建立在前期研究基礎上，遵循「不改變文物原狀」與「最小干預」原則。

▲慈禧太后「垂簾聽政」的北京故宮養心殿東暖閣。（圖／翻攝上觀新聞）

▲慈禧太后「垂簾聽政」的北京故宮養心殿東暖閣。（圖／翻攝上觀新聞）

在修復過程中，團隊對彩畫、木構件與可移動文物進行分項處理，保留明代嘉靖年間內檐彩畫原貌，對受損部位採取隨色修補；部分構件則輔以碳纖維加固、3D掃描與列印等技術。十年間，完成近500件器物與字畫修復、數千處木構件整修，改善建築本體與室內文物保存環境。

館方強調，重新開放的養心殿希望讓遊客在同一空間中感受不同時代的歷史層次。養心殿位於乾清宮西側、西六宮以南，始建於1537年，2015年啟動研究性保護計畫後，歷經十年系統修繕，如今以多時空並置的方式回歸公眾視野。

12/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

北京故宮養心殿修繕歷史文化慈禧乾隆

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

