AirDrop忘了關！她搭捷運陌生人傳來「這張圖」　網笑翻

▲網路越來越發達，不需要網路連線也能快速分享檔案。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

你用過iOS推出的「AirDrop」功能嗎？一名女網友在搭捷運時，忘了將藍芽及Wi-Fi關閉，沒想到竟然收到陌生人傳來的圖片，一打開是隻橘色小貓緊盯鏡頭的照片，還寫上一行「這位同學，你的AirDrop沒關」，按下同意接收時車上更傳出一陣竊笑聲，把照片放上臉書分享希望有人自首，再度被網友笑翻。

AirDrop功能能夠快速傳輸照片、影片、文件等資料，只要開啟藍芽與Wi-Fi，與附近的Apple裝置配對成功後，不需要網路連線也能分享檔案，目前只有蘋果公司iOS和Mac OS系統能夠使用。女網友在臉書社團「爆廢公社」分享AirDrop忘了關的奇遇記，希望傳圖給她的人「踹共」（編按：出來講）。

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▲女網友分享自己收到AirDrop圖片。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友28日搭捷運時，忘了關閉藍芽及Wi-Fi，收到陌生人傳來的照片，按下接收鍵卻傳出一陣竊笑聲，沒想到打開圖片與照片中的傻眼貓咪對眼，橘色圓臉貓用無言表情盯著鏡頭，下方還寫上「這位同學，你的AirDrop沒關」。

原PO事後傳LINE跟男友分享，「我剛收到一個來自陌生人的圖，他說我的Airdrop沒關…我去查看，X，真的沒有關，因為我按同意接收了…他那邊會收到接收成功，我就在車上聽到一陣竊笑。」男友聽到後無奈表示，「妳會按接受也是神奇……」要她別再亂接收陌生人傳來的圖片。

文章一出後，網友都笑翻紛紛在底下留言，「我也要玩哈哈哈」、「這個好好笑，已存圖，我也要去傳給路人」、「好心人耶，還不感謝一下XD」、「人家是好意，男友真是小心眼」、「 笑死我了」，也有網友表示不知道這功能，表示自己「蘋果用一年多，第一次知道這個，果然是看爆廢長知識」。