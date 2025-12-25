KK園區494棟拆光畫面曝　中國宣布清剿「亞太新城」952人押回國

▲KK園區494棟拆光了，中國宣布952人押解回國。（圖／新華社，下同）



記者許力方／綜合報導

中國大陸政府25日宣布，公安部會同緬甸、泰國執法部門，在緬甸妙瓦底地區展開新一輪賭博、電信詐騙園區集中清剿行動，共抓獲952名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人，並已陸續押解回國；其中，長期為人詬病的「亞太新城」園區宣告被徹底清除。

KK園區大規模拆除 新一波聯合清剿

新華社報導，公安部指出，妙瓦底地區賭詐園區多年來盤踞犯罪集團，對中國公民實施電信網路詐騙，危害極大。今年初，中緬泰三國建立打擊電詐犯罪的部級協調機制後，持續推動多輪聯合行動。自10月起，緬方依三方共識，在妙瓦底等地發動新一波集中清剿，強力抓捕涉案人員並拆除相關園區設施。

中緬泰首度進園督導 952人押解回中

12月15日，中緬泰三國警方組成聯合工作小組，首次共同前往妙瓦底地區KK園區、亞太新城等大型賭詐園區及周邊場所，聯合督導打擊清剿工作成效，並研究後續遣返等工作。12月16日至19日，公安部協調吉林、河南等地警方，將此次行動中查獲的952名中籍嫌犯分批押解回國。

今年已遣返逾7600人 KK園區494棟建物拆除

在三方持續合作下，今年以來，累計已有7600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭、電詐活動的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。官方並指出，KK園區內494棟涉及賭詐犯罪的建築物已全數拆除，亞太新城賭詐園區也已完成全面清剿。