河南最大保時捷中心一夜間人去樓空　買家崩潰：車提不到

▲河南最大保時捷中心一夜間人去樓空。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

河南規模最大的保時捷授權旗艦店之一，鄭州中原保時捷中心近日突傳停業，展廳一夜清空、人去樓空，已繳訂金或購買售後服務的消費者措手不及，相關消息迅速在社群平台發酵，引發大規模維權關注，多位消費者無奈表示，錢不知道去哪了。

據《藍鯨新聞》報導，12月24日起，多名消費者在社群平台發文指出，鄭州中原保時捷中心突然停止營運，現場展車、設備幾乎全數撤離，門市無法進出，銷售人員亦失聯，導致已支付車輛訂金的消費者無法提車，部分已購買保養套裝、維修基金與代金券的客戶，相關服務同樣無法兌現。

一名消費者表示，自己已支付3萬元（人民幣，下同）訂金預訂保時捷卡宴，直到在社群看到其他人發文，才得知門市關閉，隨後多次嘗試聯絡銷售顧問未果，「電話打不通，微信也沒回，車提不到，錢也不知道去哪了。」

一個超過300人的消費者維權群中顯示，已有200多人完成初步登記，涉案金額合計超過百萬元。問題主要集中在兩大類，一是車輛訂金無法退還、無法交車，二是已購買的售後服務套餐，包括定期保養、維修基金與代金券等，金額從數千元到數萬元不等，均面臨無法兌付的困境。

除消費者外，部分門市員工也同樣措手不及。有員工透露，門市停業前並未接獲正式通知，自己已被拖欠數月薪資，對後續安排毫不知情。

公開資料顯示，鄭州中原保時捷中心位於鄭州市中原區大中原國際汽車城D區20號，占地約12000平方公尺，是河南地區規模最大的保時捷授權4S旗艦店，隸屬河南東安控股集團。值得注意的是，該中心官方抖音帳號目前已設為私密狀態，而官方微信公眾號直到12月21日仍持續更新內容。

保時捷中國官方工作人員證實，該門市確為官方授權經銷商，近期已陸續接獲消費者反映停業情況，相關問題已回報內部部門，目前暫無進一步對外說明。

鄭州市中原區商務局則回應指出，該門市目前已處於停業狀態，區內已成立專項工作小組介入處理。工作人員表示，此事並非單一門市或品牌授權問題，而是門市上游集團內部出現狀況所致，相關情況仍在調查與協調中。

天眼查資料顯示，鄭州中原保時捷中心的關聯公司為鄭州東保潤汽車銷售有限公司，成立於2015年12月，註冊資本6000萬元。該公司涉有多起買賣合約糾紛，累計執行金額超過1200萬元。工商資料亦顯示，12月17日，公司法定代表人發生變更，原執行董事兼總經理堵傳濤退出，由尹少亮接任。該公司由新鄉東新車股份有限公司全資持有，後者隸屬東安控股集團有限公司，集團總部位於河南新鄉。

作為中國汽車流通產業百大企業之一，東安控股集團代理品牌涵蓋保時捷、寶馬、奧迪、福斯、本田、豐田等13個汽車品牌。此次河南最大保時捷中心停業，也被外界視為豪華車市場壓力的縮影。

公開財報顯示，保時捷近年在中國市場承壓明顯。2025年前三季，保時捷營收約268.6億歐元，年減6%，營業利潤僅約4000萬歐元，較去年同期大幅下滑，第三季單季更出現虧損。保時捷將業績下滑歸因於產品策略調整、中國市場需求走弱、關稅與電池成本壓力等因素。

業界分析指出，在新能源浪潮與消費結構轉變下，豪華燃油車品牌正面臨前所未有的經營考驗。鄭州中原保時捷中心突然停業，不僅牽動消費者權益，也為豪華車經銷體系的穩定性與風險管控，再次敲響警鐘。