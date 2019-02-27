「中國5G」在巴塞隆納大放異彩　主辦方：年中還要在上海辦專場

▲世界移動通信大會展區外景。（圖／人民日報）



大陸中心／綜合報導

為期4天的2019世界移動通信大會（MWC）25日在西班牙巴塞隆納開幕，主題為「智能互聯」，從第五代移動通信技術（5G）、人工智能、互聯網、大數據等多個方面圍繞進行展示與討論。此外，主辦方每年都選擇在中國春節過後舉辦MWC，主要目的就是為了吸引更多的中國製造商參與，由於中國市場的重要性，主辦方還將在2019年年中特別在上海舉辦一場專門的移動通信大會。

據《人民日報》報導，本屆大會展覽面積約12萬平方公尺，吸引了來自超過200個國家和地區的10多萬名參會者，2400多家企業到場參展。其中，參展的中國廠商超過360家，占參展商總數的15%。5G商用產品的發布是今年大會的一大亮點，眾多中國企業在大會開幕式前後都發布了自己的5G手機，吸引全球媒體關注。

▼許多中國企業紛紛在大會開幕式前後發布自家的5G手機。（圖／CFP）



報導指出，大會上，各大廠商瞄準未來需求，紛紛推出涉及多個領域的產品和解決方案，全球移動通信系統協會（GSMA）預測，到2025年全球5G連接數量將達14億個，未來15年間，5G將為全球經濟增加2.2兆美元的產值。

據報導，大會上華為推出了折疊螢幕的5G手機「華為Mate X」，這款手機搭載了業界首款7奈米製程工藝的5G多模終端晶片「巴龍5000」，現場測試結果顯示，下載一部1G大小的電影只需要3秒的時間。對此，華為消費者業務CEO余承東表示，這款新產品顛覆了手機的固有形態，將為消費者帶來前所未見的智慧生活體驗，有望成為開啟5G智慧生活的第一把「鑰匙」。

目前，華為在全球已經和超過30家運營商簽訂了商用合約，5G基站全球發貨量超過4萬個，幫助運營商構築5G先發優勢和優質的用戶體驗。

▼「華為Mate X」受到許多海外用戶的喜愛。（圖／人民日報）



大會開幕前夕，OPPO也於23日通過創新大會的形式發布首款5G手機，並宣布該技術將在2019年春季新品中實現商用，還與全球4家重要的運營商共同啟動「OPPO 5G登陸行動」計畫，擬在2019年上半年正式推出OPPO 5G手機，將5G體驗帶給全球用戶。

▼OPPO擬在2019年上半年推出自家5G手機。（圖／人民日報）



此外，小米也在24日發布了「小米MIX 3」的5G版本，售價599歐元（約新台幣20,930元），還在發布會現場使用5G網路撥通了視訊電話，頗具競爭力的性價比得到了媒體和海外「米粉」的普遍關注。另外，中興也在25日大會開幕期間發布了首款5G手機，其5G室內無線終端、物聯網、車聯網等產品皆全數亮相。

▼小米在大會展出自家的VR設備。（圖／人民日報）



報導指出，中國已經是世界上最大的移動通信市場，到2025年，中國將成為最大的5G市場，將占全球5G用戶規模總量的1/3。特別的是，由於中國市場的重要性，大會的主辦方全球移動通信系統協會決定2019年年中將專門在上海舉辦一場移動通信大會。