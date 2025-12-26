陸社區自來水「逢雨就混濁」　居民曝有小蟲流出...還有黑色結晶顆粒

▲哈爾濱一社區自來水出現嚴重的品質問題。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

哈爾濱道外區團結街道一處社區居民李先生反映，自來水多年來「逢雨就混濁」，近期更有人在水中發現蠕動小蟲與黑色結晶顆粒，用水安全令人困擾。除水質問題外，社區還長期實施分時供水，高樓層住戶近月頻繁面臨水壓不足、無水可用的情況，只能改以桶裝水應付日常生活。

《極目新聞》報導，哈爾濱的李先生反映，他家住哈爾濱道外區團結街道某小區。多年來，該小區的生活用水存在水質渾濁，有沉澱物的情況。近期，有居民在水中發現了蟲，還存在高樓層水壓低的情況。

對此，道外區團結供水廠負責人昨（25）日回應，水廠採用地下水作為居民生活用水，系管線老化存在漏點導致，正在處理。

李先生提到，工盛社區養路小區多年來每逢下雨或停水前後，家中水龍頭流出的水便出現混濁情況，水中還可見黑色顆粒狀結晶物，日前更有鄰居在剛接的水中發現數條正在蠕動的小蟲，讓不少住戶感到不安。

同社區住戶申女士指出，她家住3樓，即使在供水時段，水量仍偏小，且不定期出現混濁情形，每次接水後，水桶底部都會殘留黑色顆粒狀雜質，「工盛社區多個住宅小區的生活用水，均來自當地供水廠抽取的地下井水。」

哈爾濱市住建部門供水排水處人員指出，團結街道居民用水屬村鎮供水體系，雖附近已有市政供水管網，但尚未接通。

團結供水廠負責人則強調，現行管線使用年限較長，老化嚴重，初步判斷水質混濁、黑色結晶物與高樓層水壓不足，可能與管線漏點及水壓偏低有關，相關部門已全面排查管網，並著手處理居民反映的用水問題。