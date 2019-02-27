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iOS 12讓舊手機重獲新生　全球升級率突破8成

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▲蘋果iOS 12今更新！實測iPhone X、8、7 Plus與iPad安裝後效能提升 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iOS 12的升級率已達80%。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

科技中心／綜合報導

與iOS 11不同，iOS 12可說是自發布起就一直相當受歡迎。該系統更新推出後不到一個月就得到50%的升級率，截至去年12月，已有70%的蘋果裝置運行iOS 12。而近日消息指出，iOS 12的升級率已達80%。

Phone Arena報導，截至2月24日，全球所有運行iOS的裝置，有80%都是運作iOS 12系統。這意味著當前每5個運行iOS的iPhone、iPad或iPod，就有4台正運行著iOS 12。若將設備範圍縮小至4年內上市的裝置，iOS 12的升級率更高達83%。

將iOS 12的升級率與iOS 11相比，iOS 11在發布後一年才達到70%左右的升級率，直到去年9月發布iOS 12前才攀升至85%頂峰。目前運行著iOS 11的設備僅有12%，另外還有8%用戶仍死守著iOS 10及更早以前的系統。

iOS 11普遍被認為存在不少瑕疵，使蘋果在iOS 12更新上將性能作為首要優化重點，而該策略似乎也已獲得回報，許多蘋果使用者稱他們的舊手機（尤其是iPhone 5s等較舊機款）在更新後似乎都已重獲新生。就目前看來，iOS 12也尚未發生重大錯誤。

▼iOS 12的升級率已達80%（左）。4年內上市的裝置，iOS 12的升級率達83%（右）。（圖／截自Phone Arena）

▲▼iOS 12升級率與iOS 11相比。（圖／截自Phone Arena）

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關鍵字：iOS 12,蘋果,iPhone,iPad,iPod

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