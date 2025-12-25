京東年終獎金公佈！92％員工超額領取　採銷門年領25個月上不封頂

▲大陸電商平台京東總部。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸電商平台京東今（25）日釋出2025年年終獎方案，多數員工可領取滿額甚至超額獎金，提前讓員工感受到整年付出所獲得的報酬。根據公告內容顯示，年終獎金整體投入較去（2024）年明顯增加，超過九成員工受惠，其中，採銷體系年薪水準進一步拉高，平均可達25個月薪資，且不設上限。

《澎湃新聞》報導，12月25日，京東發佈2025年終獎公告，京東集團92%的員工拿滿甚至拿到超額年終獎，年終獎總投入同比增幅超過70%，預計將創下行業今年最大漲幅。

京東於去（2024）年9月提出「20薪升級計畫」，自2024年10月起，零售集團與職能體系以兩年時間逐步實現20薪（全年領取20個月薪資），其餘部門亦陸續啟動加薪。今（2025）年已完成升級的部門，多數達到19薪，部分業務單位則提前實現20薪，一線員工的年終獎金仍維持於農曆年前發放。

公告內容顯示，在19薪部門中，年度績效A+員工可獲10倍月薪年終獎、全年22薪；績效A為9倍、全年21薪；績效B+為7倍、全年19薪。提前達成20薪的部門，績效B+即可領取8倍月薪年終獎、全年20薪，績效A+則可獲12倍年終獎、全年24薪，至於採銷體系員工平均可達25薪，且上不封頂。

此外，京東近年持續提高薪資給付與福利投入。薪資方面，一年多內已多次調升員工激勵；福利方面，京東表示，針對一線員工已全面落實勞動合同與社會保險制度，並提供住房資源，相關措施持續推進中。