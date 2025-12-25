　
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍三步驟「攻台」？　陸國防部批「販賣戰爭焦慮」

▲▼大陸國防部發言人張曉剛。20251225（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

《華爾街日報》日前報導稱，中共解放軍會通過3個步驟「攻台」。大陸國防部批評報導是「居心叵測販賣戰爭焦慮」，只會破壞台海和平穩定，更稱如果「台獨」勢力突破紅線，將「不得不採取斷然措施」。

報導指，解放軍會通過三個步驟「攻台」，並列出「最佳攻台時間」和「最佳登陸地點」。此外，近日曝光的美國國防部機密報告部分細節顯示，大陸能在美軍先進武器抵台前予以摧毀，有媒體解讀，這意味著美國已無力「保台」。

對此，大陸國防部發言人張曉剛今（25）日於月度例行記者會上表示，「個別媒體枉費心機地臆測解放軍行動，居心叵測販賣『戰爭焦慮』，只會破壞台海和平穩定」。

張曉剛稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。他說，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。

另一方面，美國總統川普日前簽署「2026財年國防授權法案」，其中有不少涉及大陸與台灣的內容，其中包括安排約10億美元用於「台灣安全合作倡議」，加強對台軍售。

張曉剛回應，美方涉台消極法案粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。他稱，美方背棄自身承諾，變本加厲對台售武，助長「台獨」囂張氣焰，加速將台海推向兵凶戰危險境。

張曉剛批評，「以台制華」注定失敗，「以武謀獨」自取滅亡。他敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理涉台問題，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關係大局。

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

大陸第三艘航空母艦「福建艦」11月在海南三亞正式入列成軍，並於12月16日航經台灣海峽。我國防部事後表示，國軍全程嚴密監控。對此，大陸國防部稱，「這是福建艦開展的正常訓練，今後根據需要，還會繼續組織（過航台海）」。

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

外交政策：中國青年對加入解放軍缺乏興趣　1年跟妻子相聚僅40天

外交政策：中國青年對加入解放軍缺乏興趣　1年跟妻子相聚僅40天

美議員籲將小米DeepSeek列入黑名單

美議員籲將小米DeepSeek列入黑名單

解放軍開武直美女飛行員嫁了！

解放軍開武直美女飛行員嫁了！

關鍵字：

解放軍共軍攻台武統

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

