解放軍三步驟「攻台」？　陸國防部批「販賣戰爭焦慮」

記者陳冠宇／北京報導

《華爾街日報》日前報導稱，中共解放軍會通過3個步驟「攻台」。大陸國防部批評報導是「居心叵測販賣戰爭焦慮」，只會破壞台海和平穩定，更稱如果「台獨」勢力突破紅線，將「不得不採取斷然措施」。

報導指，解放軍會通過三個步驟「攻台」，並列出「最佳攻台時間」和「最佳登陸地點」。此外，近日曝光的美國國防部機密報告部分細節顯示，大陸能在美軍先進武器抵台前予以摧毀，有媒體解讀，這意味著美國已無力「保台」。

對此，大陸國防部發言人張曉剛今（25）日於月度例行記者會上表示，「個別媒體枉費心機地臆測解放軍行動，居心叵測販賣『戰爭焦慮』，只會破壞台海和平穩定」。

張曉剛稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。他說，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。

另一方面，美國總統川普日前簽署「2026財年國防授權法案」，其中有不少涉及大陸與台灣的內容，其中包括安排約10億美元用於「台灣安全合作倡議」，加強對台軍售。

張曉剛回應，美方涉台消極法案粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。他稱，美方背棄自身承諾，變本加厲對台售武，助長「台獨」囂張氣焰，加速將台海推向兵凶戰危險境。

張曉剛批評，「以台制華」注定失敗，「以武謀獨」自取滅亡。他敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理涉台問題，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關係大局。