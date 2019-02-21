朱立倫FB、Palantir、Airbnb一日跑透透　談未來與台灣合作





▲朱立倫參訪FB、Palantir、Airbnb。（圖／朱辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市的「PowerUP Taiwan：台灣新經濟」矽谷參訪第6天，他接連參訪Facebook、Palantir、Airbnb的總部，與Airbnb創辦人Nathan Blecharczyk、全球副總裁Chris Lehane會談。

朱立倫參觀臉書總部，除了在臉書總部知名的「按讚牆」前拍照外，也體驗臉書新推出的AR與VR科技，大啖臉書員工日常會吃的冰淇淋，愛吃甜食的他選了「泡泡糖」口味。

朱立倫會後受訪談到，台灣使用臉書的人口非常多，臉書早已是人們生活中的一部分，而未來政府部門跟臉書可以在資訊安全上的議題多合作。

Palantir是全球頂尖的網路資安公司2500名員工80%以上都是工程師，專注在運用最尖端深度的電腦科學解決網路安全相關的問題。朱立倫表示，Palantir的員工散發出來的專注和清醒與在Apple和FB看到的員工都很不同，也對美國科學和工程領域上能達到的成就有了更深的了解。

在參訪Airbnb時，朱立倫也與Airbnb的創辦人Nathan Blecharczyk與全球副總裁Chris Lehane碰面，會談中朱立倫提到Airbnb是一個很好的範例，展示新經濟對傳統產業與既有法律系統的碰撞。

他說，像Airbnb這樣的巨獸，創造經濟利益的能力無庸置疑，問題就在經濟利益重新分配的方式和過程未盡完善，造成傳統被替代的產業無可適從，Airbnb 在世界各地實驗各種方案，政府應該與這些新創企業一起找出最好的方法和共贏的出路。

