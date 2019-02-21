韓國瑜民調無人能敵　朱立倫：他是國民黨重要資產

▲朱立倫參訪FB總部。（圖／朱辦提供）



記者羅婉庭／台北報導

最新的民調顯示，高雄市長韓國瑜2020若代表國民黨參選總統，勝選機率最高。前新北市長朱立倫21日對此表示，「韓市長是現在國民黨聲望最高的市長，也是我們重要的資產」，他們都會給韓國瑜加油。

朱立倫上午參訪FaceBook總部後，針對最新民調，他受訪表示韓國瑜是國民黨重要的資產，但是他現在每一天都在忙高雄的市政，我們給他加油努力，至於國民黨爭取2020的勝選，每一位都是他們考慮的對象，前一段時間大家認為黨內有隔閡、互打，絕對不要這樣子，他認為黨內初選只是個過程，我們要提出最符合民意最強候選人。

他說，自己看到最新民調其實很高興一件事，就是不論韓國瑜還是他自己，國民黨仍獲得很多民眾肯定，而面對柯文哲，他多次強調自己還要再努力，現在至少韓市長是贏柯市長的，至於他個人，現在在起步階段，特別到美西參訪，透過新經濟、文化經濟、生活經濟，這三個引勤在未來能夠在動整個台灣經濟。

對於參訪臉書總部的心得，他表示，臉書是現今最重要的新媒體，他在總部參觀的包括他們正在研發的AR、VR、wahts app等應用軟體，都是探討的重點，將來臉書也可能會應用在台灣得公安、資安或其他社會應用上，臉書與我們的生活非常密切，他自己也是天天都在使用，都會在上面與朋友、家人分享各種心情，是生活的一部分。