吳敦義自稱團隊向來清廉　王金平：怎麼可能沒出問題？





▲前立法院長王金平。（圖／蔻蔻早餐提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義多次強調，藍營的總統候選人及團隊必須操守要好、清廉，並自稱在地方首長任內無人被訴，被外界認為針對前新北市長朱立倫；對此，前立法院長王金平21日表示，行政院底下單位這麼多，怎麼可能沒問題？



外界認為吳敦義是針對朱立倫，指他在桃園縣長、新北市長任內共有108名官員被訴，對此，王金平說「不知道，要問他」，哪個機關沒出問題，這是個人問題，吳敦義擔任行政院長時「底下還是有很多，怎麼會沒有」，行政院、部會會沒問題嗎？都是他管的，我們立法院也一樣。

對於遲遲未定的黨內初選制度，王金平意有所指「人算不如天算」，相信吳敦義會為整個黨著想，至於徵召高雄市長韓國瑜參選總統、初選落敗擔任副手等，他認為「徵召是假議題」，現在不便回答。外傳王金平的人馬正在全台佈建黨員，王金平直言「胡扯」。

名嘴尚毅夫日前指朱立倫曾放話「王金平七老八十、中風住院」，王金平笑說，名嘴不是在節目上說嗎？錯誤消息非常多，他只想問，哪來的假新聞？

針對外界稱他為「喬王」，王金平表示，「喬」本來就是協商，在立法院就是合議制、謀人民的福利，必須超越黨派、以國家利益為先，而不是對槓，自己經得起檢驗。