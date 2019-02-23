侯友宜缺席雙北論壇　柯文哲：人吃五穀雜糧還是會生病

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

雙北論壇23日登場，但新北市長侯友宜卻因為腰傷復發臨時缺席，獨留台北市長柯文哲撐場；由於侯友宜缺席，論壇混義也提早結束。會後聯訪時，柯文哲表示，早上有接到侯友宜的電話還有他主治醫師的電話，「侯市長背部拉傷，大概躺在床上休息」；至於侯友宜日前已跟鄭文燦、林右昌見面，如今臨時缺席，柯文哲說，「不會啦，之前有見過面，人吃五穀雜糧，還是會生病。」

至於雙北論壇的會議結論，柯文哲說，很多啦，雙北首都生活圈幾乎每個局處都有共同議題，「真正到市長都是確認，平常都是局處自己都會互相溝通」；至於傳出在會中主導性比較強？柯文哲笑說，「沒有什麼主導性啦，我只是問一下台北市政府的進度。」

媒體也問到侯友宜缺席一事，柯文哲說，早上我有接到侯友宜還有他主治醫師的電話，「侯市長背部拉傷，大概躺在床上休息」；柯文哲還說，侯友宜的醫生剛好在旁邊，一問之下發現醫生是台大的骨科主任。

而日前侯友宜才跟桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌見面，這次臨時缺席雙北論壇，是否覺得可惜？柯文哲說，「不會啦，之前有見過面，人吃五穀雜糧，還是會生病」；至於下午侯友宜預計的站台行程暫未取消，柯則說不知道。