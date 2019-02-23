韓國瑜民調力壓群雄　黃暐瀚：參選總統關鍵看這天

▲ 高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

近來多份總統大選民調顯示，高雄市長韓國瑜力壓群雄，數字完勝現任總統蔡英文及台北市長柯文哲等人。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，如果接下來有更多的民調出爐顯示韓國瑜依然都是第一，那麼徵召韓國瑜的情況就會出現，而徵召的關鍵就在3月16日，立委補選的結果，將會決定韓國瑜是否成為被國民黨徵召的人。

黃暐瀚在政論節目上表示，從民調數字上來看，國民黨已從四大天王變成二軍，國民黨基層當然會想，「我是國民黨的支持者，我只有一個要求，就是國民黨2020要重回執政，那你派一個二軍出來選幹什麼，當然是要最強的韓國瑜」！黃暐瀚指出，如果接下來公布的民調韓國瑜依然維持第一，代表唯一能取代柯文哲的人選就是韓國瑜，那麼徵召韓國瑜的情況就會出現。

黃暐瀚分析，過去民進黨靠著知識分子、年輕人與農漁工的票撐起一片天，但現在柯文哲搶走了知識分子和年輕人的票，而農漁工的票又全倒向韓國瑜，直言民進黨事情大條了！

黃暐瀚說明，國民黨主席吳敦義已經明確表示，對於是否徵召韓國瑜已經不排除任何可能，而徵召的關鍵就在3月16日，屆時立委補選的結果，將會決定韓國瑜會不會成為被國民黨徵召的人。