　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義2020不排除徵召韓國瑜　王金平：那是個假議題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前立法院長王金平。（圖／蔻蔻早餐提供）

▲前立法院長王金平。（圖／蔻蔻早餐提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對吳敦義表示2020不排除徵召高雄市長韓國瑜，前立法院長王金平21日接受廣播專訪表示，「徵召是個假議題」，更不認為自己養虎為患。

王金平上午接受廣播專訪，主持人提到如果朱立倫的民調一直壓不過柯文哲，是否讓韓國瑜出來選，他回應，離大選還有十個月，中間的變化會很大，現在說太早，強調「自然就是美」很多事情都是順著走，自己還是會依照自己既定的路繼續推進。

王金平表示，韓國瑜最早擔任主委時就有在助選、支持他，他升勢未起時就帶著李佳芬請宗教界的朋友幫忙，一旦韓國瑜來要求他盡力幫忙，那自然出的力量不一樣，才有三山造勢，中間也沒有什麼交換，就是心意相通，不要說幫別人一點小忙，就要別人牢記在心中。。

關於資深媒體人尚毅夫日前在節目上表示，四年前朱立倫曾說王金平因身體狀況不佳而不願參選總統。王金平對此表示，名嘴不是在節目上講嗎？錯誤消息非常多，他只想問，哪來的假新聞？

對於初選制度，他強調「人算不如天算」，黨怎麼決定，他就接受。對於外界認為吳敦義在量身定做適合自己的制度，他則回應，不能這麼講，相信吳敦義還是會為黨著想。

王金平說，國內政局鬥爭對立，內耗非常嚴重，國家再這樣下去不行，兩岸再這樣下去不行，兩岸隨時都可能發生事情，兩岸問題總是要解，兩岸問題不解，台灣與經貿怎麼走出去。
 
對於是否贊成簽署和平協議，王金平表示，自己主張國內各界討論後，有共識才能去簽定和平協議；對於民進黨希望兩岸協議要公投才能簽署，他則認為，不必啦，他認為要簽協議當然是要全國都有共識才能簽。

至於是否要用新名詞取代九二共識？王金平澄清，他是建議民進黨政府，不接受九二共識也應該要有新名詞取代九二共識，但是這不代表他不支持九二共識。

ET快訊
3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯一審判刑15年
快訊／同婚草案政院拍板！27條法案完整內容一次看
酷炫講錯話！吳宗憲開罵把他趕出場　網傻眼：真的白目
夫半夜上健身房LINE「哥好愛你」　醫生妻跟蹤抓到小三是男的

關鍵字：朱立倫,吳敦義,王金平,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳敦義自稱團隊向來清廉　王金平：怎麼可能沒出問題？

3歲20顆乳牙全蛀光　含糖飲料惹禍

朱立倫：承諾維護兩岸穩定　美中貿易戰「雙邊合作」不選邊站

王金平接見美國商會拋3經貿訴求：台美FTA要趕快簽

國民黨手拿兩張王牌　葉元之：期許吳敦義恢復黨主席高度

全文／朱立倫史丹佛演講　提台灣經濟兩個困境、三個解決之道

吳暗示朱立倫提名參選市長？侯友宜：選舉是侯友宜的事

首度「柯侯會」23日登場　兩人互動備受矚目

侯友宜出席民進黨團幹部交接　卓榮泰：溫度這麼高不會有「韓流」

提議做2020「滾動式」戰力評估　郝龍斌：國民黨要跟著民意走

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

陳文茜忘記帶錢包「霸氣借1萬」逛夜市　笑咪咪拿韓總畫糖：好像和尚

蘇嘉全認為「蔡英文做太好」　陳水扁：還在自我感覺良好

韓國瑜「跟競選總統沒兩樣」　這些人遭指尷尬崩潰

快訊／同婚草案政院拍板！27條法案完整內容一次看

憂同婚專法到立院「保障縮水」　徐永明：希望兩黨支持時力版本

「應該有為政府加分」　范雲讚：同性專法名稱很技術…

當兵別想逃！　國防部108年計畫徵集常備役男8萬3600員

幕後／暖哭60萬網友的平權影片...蘇貞昌親筆寫下的真心告白

吳敦義2020不排除徵召韓國瑜　王金平：那是個假議題

「朱立倫們、孫大千們政治精神錯亂」　羅友志：挺韓國瑜選總統

電動自行車馳騁歐美 法人調升巨大目標價至185元

新竹肉粽店結合寶可夢吸客！　「神秘道具」月吸4000客

區別重劃區　千萬元市中心宅更保值

陳文茜忘記帶錢包「霸氣借1萬」逛夜市　笑咪咪拿韓總畫糖：好像和尚

獨居、遭棄養老人擠爆宜蘭弘道之家　屋漏壁癌資金缺口500萬

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

護家盟：同性戀是「性行為偏差！」　發超長新聞稿批同婚專法

李國毅怕鬼演禮儀師心慌慌！　簡嫚書腦補「四角戀」續集

火燒小白「大叔姿換藥」惹心疼　出院開心蹦跳狂奔耳朵飛起來

川普：望解除北韓經濟制裁　河內峰會不是最後一次「川金會」

政治熱門新聞

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終..

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英..

政院版同婚草案：同性可結婚、繼..

網「來看有多少喜韓兒崩潰」　蘇..

陳學聖踢爆黃重諺學歷造假

蔡英文登《CNN》！ 網友：超..

ET民調／5成1市民不支持韓選..

同婚專法名稱敲定　正反方為「婚..

張善政要選總統！　深切感受「蔡..

陽明與交大合校　監委調查

爸媽不會變雙親1、2！政院推同..

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

盛竹如遭脅迫？羅淑蕾：一定告死..

同婚草案政院拍板！完整內容一次..

更多熱門

相關新聞

酒客鬥毆成臨檢重點　闆娘揚言跳樓扯韓國瑜

高雄市一間酒吧因酒客鬧事，事後成為警方臨檢的重點，然而21日凌晨0時許，該酒吧林姓老闆娘爬上自家頂樓揚言跳樓，更不斷大聲嘶吼「警方要她經營的店關門大吉」，甚至語出驚人「是韓國瑜交代的」。警消獲報後立刻趕抵現場安撫，並拉起封鎖線、鋪設氣墊，耗費近3小時，林女終於態度放軟，警消也立即將她拉進屋內，結束這場鬧劇。

羅友志：我支持韓國瑜選總統

吳敦義自稱團隊清廉　王金平：怎可能沒問題？

韓國瑜選不選總統？他提賴清德「最慘」

同婚法定為「釋憲施行法」　王金平：沒看過這樣的命名

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面