吳敦義2020不排除徵召韓國瑜　王金平：那是個假議題

▲前立法院長王金平。（圖／蔻蔻早餐提供）



記者羅婉庭／台北報導

針對吳敦義表示2020不排除徵召高雄市長韓國瑜，前立法院長王金平21日接受廣播專訪表示，「徵召是個假議題」，更不認為自己養虎為患。

王金平上午接受廣播專訪，主持人提到如果朱立倫的民調一直壓不過柯文哲，是否讓韓國瑜出來選，他回應，離大選還有十個月，中間的變化會很大，現在說太早，強調「自然就是美」很多事情都是順著走，自己還是會依照自己既定的路繼續推進。

王金平表示，韓國瑜最早擔任主委時就有在助選、支持他，他升勢未起時就帶著李佳芬請宗教界的朋友幫忙，一旦韓國瑜來要求他盡力幫忙，那自然出的力量不一樣，才有三山造勢，中間也沒有什麼交換，就是心意相通，不要說幫別人一點小忙，就要別人牢記在心中。。

關於資深媒體人尚毅夫日前在節目上表示，四年前朱立倫曾說王金平因身體狀況不佳而不願參選總統。王金平對此表示，名嘴不是在節目上講嗎？錯誤消息非常多，他只想問，哪來的假新聞？

對於初選制度，他強調「人算不如天算」，黨怎麼決定，他就接受。對於外界認為吳敦義在量身定做適合自己的制度，他則回應，不能這麼講，相信吳敦義還是會為黨著想。

王金平說，國內政局鬥爭對立，內耗非常嚴重，國家再這樣下去不行，兩岸再這樣下去不行，兩岸隨時都可能發生事情，兩岸問題總是要解，兩岸問題不解，台灣與經貿怎麼走出去。



對於是否贊成簽署和平協議，王金平表示，自己主張國內各界討論後，有共識才能去簽定和平協議；對於民進黨希望兩岸協議要公投才能簽署，他則認為，不必啦，他認為要簽協議當然是要全國都有共識才能簽。

至於是否要用新名詞取代九二共識？王金平澄清，他是建議民進黨政府，不接受九二共識也應該要有新名詞取代九二共識，但是這不代表他不支持九二共識。