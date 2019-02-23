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讓老媽驕傲！骨感女模拍賣初夜 桃太郎8000萬台幣得標

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▲亞塞拜然女模Mahbuba Mammadzada拍賣初夜，競標價喊到00萬英鎊。(翻攝自IG)

▲▼亞塞拜然女模瑪布芭拍賣初夜，得標價200萬英鎊。(翻攝自IG)

國際中心／綜合報導

23歲的亞塞拜然女模瑪布芭․曼瑪達達(Mahbuba Mammadzada)之前宣布，為了「讓老媽感到驕傲」，在德國的「灰姑娘伴遊」(Cinderella Escorts)網站上拍賣她的初夜，起標價9萬英鎊(約新台幣358萬元)。

根據周四(21日)最新消息，這次拍賣已經名花有主。得標者是一名日本政客，出價200萬英鎊( 約新台幣8000萬元)。第二、第三名分別是一名在倫敦執業的律師、以及一名效力慕尼黑某球會的足球員。

據了解，得標者需付出10%的頭款，以證明他的誠意。他可以找一名醫生來檢查瑪布芭是否還是完璧，然後，兩人會在德國一家豪華飯店裡共度春宵。

「灰姑娘伴遊」網站專門仲介年輕女性跟「好野郎」進行性交易，顧客通常是年紀較大的有錢人。該網站可以從瑪布芭的交易中抽取20%佣金。在德國，賣淫是合法的。

瑪布芭說，她會把「拍賣初夜」得來的錢給媽媽買房、供自己出國念書、以及跟媽媽一起環遊世界。她表示：「母親為我付出一切，如今是我回報的時候。我希望讓她感到驕傲。」

瑪布芭又說：「我希望未來可以住在美國，在那裡繼續我的模特兒事業。」她同時表示，如今也在尋找一個「糖爸」(sugar daddy)來包養她，每月給她2. 6萬英鎊(約104萬元新台幣) 的「零用錢」就可以了。

▲亞塞拜然女模Mahbuba Mammadzada拍賣初夜，得標價200萬英鎊。(翻攝自IG)

▲亞塞拜然女模Mahbuba Mammadzada拍賣初夜，得標價200萬英鎊。(翻攝自IG)

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關鍵字：Mahbuba Mammadzada,拍賣初夜,灰姑娘伴遊,Cinderella Escorts

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