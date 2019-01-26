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澳洲女律師赴巴基斯坦會網友 遭禁錮毒打變地獄性奴！

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▲澳洲女Lara Hall。(圖／翻攝自網路)

澳洲女子拉娜在巴國經歷了一段地獄般的日子。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

澳洲一名女律師之前飛往巴基斯坦，跟她在臉書上認識的夢中情人見面。未料接下來卻慘遭禁錮、毒打以及0性侵。如今她向大眾公開這段惡夢般的經歷。

30歲的拉娜․霍爾(Lara Hall) 在臉書上認識了了這名「夢中情人」。當對方邀請她到位於拉合爾的豪華別墅待上一陣子後，她對這段關係開始變得認真起來。接下來，她飛到巴基斯坦跟這名叫作的薩傑德(Sajjad)的男子見面。但是當她抵達目的地後，一切開始迅速崩壞。

這個惡夢導源於2013年時，她在火車上跟巴基斯坦女子蕾安娜(Rhianna)的偶遇，兩人成了好友。拉娜來造訪蕾安娜在澳洲的家。有一晚，蕾安娜用Skype跟遠在巴基斯坦的親戚聊天，並且把對方介紹給拉娜認識。他就是薩賈德。

兩人在臉書上加了好友，並且展開一段長達數年的網路友誼。從小缺乏家庭溫暖的拉娜，從薩傑德的關懷訊息中得到慰藉。 薩傑德告訴她，如果她願意連成連理，他可以給她一輩子「超級無敵大爆棚」的幸福生活。為了逃離在雪梨的不安定生活，拉娜向澳洲版《每日郵報》記者承認，她被對方的甜言言蜜語騙倒了。

後來，薩傑德邀拉娜到拉合爾參加他哥哥的婚禮。因此，去年4月23日拉娜飛到巴國跟夢中情人見面。但她沒有看到心中期待的的豪宅，相反的，卻是20個人擠在5間臥室裡。這所骯髒的房子到處都是垃圾，看上去一點也不像她在臉書上看到的西班牙風格別墅。

接下來，拉娜多次被薩傑德強暴、毆打、餓肚子以及羞辱。她被迫仰臥著，雙腿打開、好讓她的私處「多透透氣」。 鎮她甚至因為擠洗髮精時不小心掉了一點，被薩傑把她的頭砸在洗臉檯上。 薩傑德強迫她結婚、改信伊斯蘭教，但被她拒絕。

為了逃出魔掌，她設法聯繫上澳洲領事館。但對方拒絕了她的求助。他們叫她去報警。但她卻不敢去找警察，因為她的30天簽證已經逾期了。 後來，她在臉書上發簡訊信給「AFOHS俱樂部」的首席執行長官拉斐克醫生(Dr Kaiser Rafiq)，這是一家專門服務軍官及外交官的俱樂部。

她終於鼓起勇氣報警。幸運的是，這名身心嚴重受創的女子終於獲救，警察護送她到當地的一個車站，再交給拉斐克醫生照顧。 後來，她在朋友陪同下飛往巴國首都伊斯蘭馬巴德，向內政部自首。她因為逾期居留， 一度被威脅說要把她關起來。所幸的是，結果是罰款了事，並要求她離境。

由於沒錢回家，她再度向澳洲大使館求助，卻遇到了更多的繁文縟節。最後替她解決困難的，並非澳洲政府，而是慈善組織。她成立了一個GoFundMe募款網頁，並且聯絡了「英國駐巴基斯坦基督教協會」。後者替她付了罰款，幫助她回到澳洲。相關報導及更多照片請看這裡

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