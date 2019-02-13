想紅？地鐵「淡粉背心女」正面照曝光 自曝身分是麻豆

▲淡粉背心本尊：艾雪莉․嘉西亞。（圖／翻攝自臉書／網路）

國際中心／綜合報導

一名辣妹日前在新加坡一個地鐵站被拍到穿著性感睡衣在ATM前提款 ，緀網路曝光及被新加坡《聯合晚報》報導後，引發輿論嘩然。

事發後，這名被稱為「淡粉背心女」的妹子周二(12日)自動在臉書上承認：照片中的女子正是她本人，據她自爆：她本名艾雪莉․嘉西亞（Ashley Garcia），是菲律賓籍的兼差模特兒。

她表示不知道有人在拍她，也不知道為何要拍她。 如果她因為穿着這件衣服外出而冒犯任何文化，她十分抱歉，但她並沒有任何猥褻之意，並且對自己的打扮引起軒然大波道歉。

日前有網友前拍下她穿著粉色寛鬆身睡衣、在烏節路索美塞(Sommerset)地鐵站大剌剌的站在ATM前操作，胸前兩點若隱若現，背心的長度則剛遮過臀部，無法確定她是否有穿褲子。

照片曝光後讓她瞬間變成網紅，但有人狠批她意圖誘人犯罪。當地律師指出，如果她引起民眾不滿向警方投訴，她可能就會觸犯《公共秩序和滋擾》條例。

嘉西亞強調尊重批評自己的人，但她認為部分批評已超越照片所能看到關於她的事情，並表示她因此遭到一些人的霸凌和羞辱。最後她也「附註」指出，被拍當天有穿短褲、也有貼胸貼。