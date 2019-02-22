青年學子站出來！貓公部落工作假期　5天4夜食宿全免

▲東管處貓公青年協力隊將參與共同MI WFONG 造屋頂。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

青年學子照過來！「東海岸部落工作假期」今年度預計招募12位熱血青年學子，組成貓公青年協力隊，將於3月13日~3月17日前進貓公部落，可提供5天4夜免費食宿，邀請在學大專院校生一起前進探索，活動報名自即日起至3月6日截止，數量有限，歡迎各位學子踴躍報名。



東管處今年推出特別企劃，預計招募「貓公部落青年協力隊」，鼓勵各大專院校青年，以具體行動與部落共同合作完成一件事，發揮創造力與社群力，為部落觀光推展創造無限可能。

▲學習苧麻採集 、苧麻繩製作 、苧麻環保袋編織等原住民傳統工藝。

東管處林處長維玲表示：「東管處期待參與部落工作假期的學生們，在與部落族人互動合作中，對部落有更深入的瞭解及體驗文化之美，我們鼓勵學生透過本次部落工作假期記錄旅行經驗，並透過社群網路平台的廣宣，為部落觀光推廣種出希望的種子，並期待日後收穫豐碩的果實」。

▲手工編織耐用無極限的苧麻衣。



貓公部落位於花蓮豐濱鄉，倚著海岸山脈，擁有最傳統的年齡階層文化、最神秘的歌謠樂舞、最豐富的手作傳統技藝、本次將安排部落協力隊一同參與修繕傳統屋，打造具貓公部落文化之新據點；部落工作假期工項以採集苧麻、黃藤，紀錄傳統工藝文化、學習傳統封溪捕魚法等活動。

▲手做苧麻小品。

除了豐富的體驗行程外，期許青年學子將在五天四夜中，不間斷地在個人社群網頁上更新自己在貓公部落的體驗的動態，讓更多人關注貓公部落。同時，亦提供青年發揮創造力之平台，將參與部落工作假期之個人經驗，透過記錄，把部落文化之美與學習到的傳統技藝透過學子之整理與詮釋，有效於網路推廣；本次工作假期預計於豐年祭期間展出成果展，期待前來參與豐年祭的遊客，能夠更深入了解部落悠久的文化內涵與體驗行程。



即日起，凡年滿16歲，對部落文化有興趣之在學大專院校生，只要於Facebook或Instagram上傳指定照片，寫下個人宣言，並且標註 #貓公部落青年協力隊 #東海岸部落工作假期 #熱血招募 #帶著態度去探險，貼文集滿30個讚，即可參加抽獎，就有機會獲得貓公部落五天四夜免費來探險，更多詳情歡迎前往東海岸部落工作假期官方網站。