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金銀河燈會閉幕　韓國瑜贈潘恆旭四個字：可圈可點

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▲韓國瑜公開稱讚觀光局在今年「金銀河燈會」表現可圈可點 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜公開稱讚觀光局在2019年金銀河燈會的表現「可圈可點」。（圖／高雄市觀光局提供）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄金銀河燈會畫下句點，高雄市長韓國瑜相當開心，透過媒體採訪的時候公開稱讚觀光局表現「可圈可點」，也勉勵觀光局長潘恆旭繼續努力，讓高雄市變得又好吃又好玩，把這份工作做好就是「功德無量」了。

潘恆旭接受日前媒體採訪時，被問到總統大選民調相關問題，結果刊登後的內容像是朱立倫若是民調輸給韓國瑜，表示韓國瑜將不排除徵召等內容，引發後續的討論，就有記者詢問韓國瑜「潘恆旭的說法是否能代表市長的立場？」，韓國瑜神色凝重回答，已經跟潘深夜通過電話，潘報告應該是媒體有部分誤會了他的意思，失去了原有講話的本意。

▲韓國瑜公開稱讚觀光局在今年「金銀河燈會」表現可圈可點 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜公開稱讚觀光局在今年「金銀河燈會」表現可圈可點 。（圖／高雄市觀光局提供）

韓國瑜也提醒潘恆旭，未來跟總統大選有關議題， 回應時應該要「多留意」，畢竟總統大選這個議題非常敏感，但也勉勵潘恆旭繼續本於自己的職責，把高雄觀光辦得多采多姿。韓國瑜也特別將金銀河拿出來稱讚：「像是金銀河閉幕的時候，大家都可以看到很多人都非常感動，現場觀眾也非常開心，觀光局表現非常可圈可點」。

韓國瑜也強調，如果能夠把高雄觀光做好，又好玩又有樂趣充滿各種風味，只要潘恆旭把這份工作做好，相信一定是「功德無量」。

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關鍵字：韓國瑜,民調,總統,觀光,高雄市,潘恆旭,金銀河,愛河

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