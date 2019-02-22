這次要邀小S代言高雄？　韓國瑜證實有連絡：她很阿莎力！

▲韓國瑜回應小S代言高雄觀光。（圖／合成圖／記者黃克翔、賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜22日出席「高雄市力推雙語城市記者會」，而他為了呼應選前就不斷強調的「雙語能力」，未來電台要從每周10小時加到53小時撥放英文節目，更在會中親自上陣演話劇，希望推動國際化腳步。而他在會後記者會也證實，「小S小姐全家都很可愛，我們有人跟她聯絡，她非常阿莎力，願意來高雄幫我們，甚至代言、帶家人來高雄一遊」。

韓國瑜表示，像這些巨星、節目主持人願意來高雄，不管旅遊或代言，都非常感謝，畢竟他們都是一腔熱血幫忙高雄，非常感謝小S，相信她來高雄，一定很多人歡迎。不過，目前確切細節雙方仍在洽談中。

▲韓國瑜出席「高雄市力推雙語城市記者會」，脫稿演出行動劇。（圖／記者賴君欣攝，下同）

而韓國瑜出席雙語城市記者會時也強調，推動雙語城市的過程，「風氣」很重要，僅就靠一天幾小時廣播、電視台節目一定不夠，但如果城市風氣雲湧，腳步、速度、深度一定會開始啟動，也會很紮實，因此市政府要帶頭做，未來可能市府所屬公教人員警察、消防、老師，英文程度好不見得會得到很好升遷，但英文不好，升遷就可能會有困難，但不會有罰則，預計2年後要有英文檢測 ，但這命令不能太快也會有反彈，不過，他認為必須由市府率先做，率先帶動風氣。

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