伊布新上任！寶可夢當宣傳大使，鹿兒島朝聖超美水溝蓋

文／深海大花枝

現在許多地方都會和虛擬角色合作，讓他們擔任代言人。比如台灣的屏東萬金，就有「小瑪」擔任聖誕季活動的代言人，讓大家知道萬金聖母聖殿的特殊之處。台南的府城少女，也為推廣古蹟和美食做出了不少努力。

而畫面拉到日本，鹿兒島縣的指宿市，則是請了精靈寶可夢系列的高人氣「伊布」來擔任宣傳大使啦～

由於指宿市的日文「いぶすき」發音和「喜歡伊布」（イーブイ好き）有點類似，官方便決定請來伊布家族當宣傳大使，目前先在指宿中央的派出所門口設置了特殊的水溝蓋，實在是非常可愛＞///＜！

而接下來，指宿市也會在2月22日以前，在全市設置另外8個伊布進化型態的水溝蓋，水溝蓋也似乎都會成為Pokemon GO遊戲的補給點，如果是喜歡伊布的人，能有機會去看看的話一定非常開心吧！

雖然伊布家族一直都很受歡迎，不過寶可夢官方似乎是在前陣子的遊戲「Let's go皮卡丘／伊布」後，才開始大力宣傳伊布，頗有想把他們拉到和皮卡丘相近地位的勢頭。但不管怎麼樣，看到這麼可愛的觀光合作，還是讓人不由得心情很好呀。

除了合作之外，指宿市本身也是頗受歡迎的觀光地。尤其是溫暖的氣候和熱砂溫泉特別有名。如果有機會的話，去玩一趟應該也會很棒呀！

【花枝與小夥伴的愉快日常】←從深海來到陸上工作的花枝枝，擅長吐槽，最喜歡寫奇奇怪怪的東西。今天也為了海陸交流而努力發文，快來參觀花枝家吧！

[via ibusuki]