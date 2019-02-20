花蓮縱谷觀光發展　徐榛蔚盼中央地方資源整合把餅做大

▲縱管處新任處長楊瑞宗（左）拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方就鯉魚潭整體觀光發展、鳳林遊憩區等深入討論合作。（圖／花蓮縣政府提供，卞同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處新任處長楊瑞宗20日拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方就鯉魚潭整體觀光發展、鳳林遊憩區等深入討論合作。為有效整合中央及地方資源，徐榛蔚建議縱管處3月召開跨年度連繫會報時，結合縣府及公所等單位，彼此搭起良好的溝通平台，做綜合性的長遠擘劃，發揮一加一大於二的加乘效益。

縱管處提出的鯉魚潭整體觀光發展包含改善水質環境、投資招商等。楊瑞宗建請縣府協助推動鯉魚潭公共汙水下水道建設，建設處允諾將提報內政部營建署，積極向中央爭取經費。對於招商部分，「花蓮鯉魚潭水域設施整體規劃案」(水舞設施)已納入「花東縱谷鯉魚潭潭北複合式商圈興建營運移轉案」，目前持續推進中。

會中，徐榛蔚也關心鳳林慢城公園活化整治計畫、鳳林遊憩區開發計畫、萬榮鄉碧赫潭秘境活化等。她說鳳林鎮是全台第一個受到國際認證的「慢城」，慢城公園活化、鳳林遊憩區延宕多時，相當可惜，盼能儘速執行。

縱管處表示慢城公園即將招標公告，鳳林遊憩區經2次招商仍未能順利標出，縱谷處初步會進行露營區整建、逐步開放，並持續招商；另配合鳳林國際慢城及小鎮旅遊年系列活動，結合周邊景點規劃深度套裝旅遊。

徐榛蔚肯定縱管處近年來辦理特色觀光活動，同時期盼中央、地方能密切交流，才能有效整合資源，把餅做大。