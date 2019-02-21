▲ 新北市成立「紅火蟻專管中心」，協助「法鼓文理學院」防治抗蟻害。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區「法鼓文理學院」發生紅火蟻入侵，2018年10月4日緊急通報國家紅火蟻中心列管，依中央紅火蟻防治督導權責表，防治工作由教育部負責，法鼓文理學院已請防治廠商防治中，同時農業局已協助指導；為強化紅火蟻防治作業，成立「紅火蟻防治專管中心」，列管追蹤各轄管案件防治及監控情形，農業局已請專家學者到場，積極協助法鼓文理學院加強專業防治作為，相關專業協助會直到國家紅火蟻中心解除列管為止。

法鼓文理學院於2018年10月間，在校園內發現紅火蟻入侵事件，隨即依校安通報接受教育部列管，並獲教育部校園外來入侵種及動植物疫病防治輔導團介入輔導防治作業，按照標準作業流程，進行校內宣導及防治作業。在各級單位指導之下，第一階段防治過程，紅火蟻丘數由百餘處有效控制到50個以內，現階段積極展開第二階段防治程序，朝徹底解決紅火蟻患、解除列管為目標。

法鼓文理學院表示，紅火蟻僅因植草皮入侵校園中央草坪中，受環狀道路隔離並無蔓延情形。

農業局指出，依據國家紅火蟻中心的資料，新北市從2017年6月到2018年9月以來，紅火蟻面積減少了225公頃，是北部少數面積有下降，而且下降面積最多的城市，2019年紅火蟻面積持續減少中。

農業局表示，專管中心會列管紅火蟻發生，並提供專業協助，同時要求防治單位清查溯源紅火蟻入侵可能途徑（如：植栽及土方來源），專管中心呼籲，只要看到插置紅火蟻防治旗幟的區域，防治期間切勿割草、擾動蟻丘，進入區域時必須加強自我保護，穿戴手套、長靴等保護性衣物，並注意避免踩到蟻丘，降低被咬機率，如被叮咬有過敏反應者，要儘快到醫院就醫。

根據《國家紅火蟻防治中心》資料，紅火蟻（Solenopsis invicta；Red imported fire ant, RIFA）原本分布在南美洲巴拉那河（Parana）流域，20世紀初入侵美國南方，釀成嚴重的農業和環境問題，也造成經濟重大損失，引起許多國家對紅火蟻的重視。隨著國際間的交通運輸、貿易交流頻繁，紅火蟻陸續擴散到其他國家。2003年10月，台灣證實首個案例。

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