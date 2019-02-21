斬手專案衝績效「竄改文書」速請拘票　新北6警遭起訴

▲新北警斬手專案期間逮捕多名詐騙集團車手。（圖／記者陳豐德翻攝）



突發中心／新北報導

107年3月新北警配合警政署執行第2次全國「斬手專案」，但新北地檢卻查出海山、三峽、永和分局有6名員警為衝績效，還未合法通知嫌疑人，就偽造到案通知書聲請拘票抓嫌疑人到案，檢方21日依照偽造文書、公務員假借職務上方法剝奪行動自由等罪嫌起訴6名員警。對此新北警方表示遺憾，強調是因送達程序之法律見解與實務、學者間之見解未能一致，導致6名同仁遭起訴。

檢方調查，海山分局文聖所方姓、蔡姓員警，在去年3月15日帶著寫「3月9日應到案」的通知書，到台北市一名車手家中的信箱上張貼並拍照，並在送達時日上竄改成「3月1日」、「3月7日」，記載「未會晤本人亦無收領文書之同居人」等不實事項後，向檢方聲請拘票獲准，隨即拿著拘票逮捕車手。

三峽分局一名賴姓偵查佐也用同樣手法，檢方調查他在去年3月8日帶著寫「應到時日3月3日」的通知書到嫌疑人家中，在信箱上張貼拍照，在14日聲請拘票因為發文日期沒改被檢方退回，竟然竄改聲請書後盜用公印，隔天重新向檢方聲請拘票獲准，同一天就逮捕嫌疑人到案。永和分局永和派出所賴姓女警員也用同樣的手法，竄改送達日期被檢方查出。

檢方察覺異狀，去年7月約談20多名員警到案，涉案員警雖然供稱因為太忙忘記製作通知書，但是檢方不予採信，認為員警是明知故犯，21號依照行使登載不實公文書、公務員假借職務上方法剝奪行動自由、盜用印章、盜用公印等罪嫌將6名員警起訴。

新北市警方表示，為掃除詐騙集團任何犯罪之可能，無論是平時或專案行動期間，警方均盡最大心力去查緝，同時也要求同仁恪遵法令規定，對於本次新北地檢署因送達程序之法律見解與實務、學者間之見解未能一致，致有6名同仁遭起訴，新北市警方表示遺憾，涉案人員均係為執行專案勤務能順利查緝詐欺車手到案，並無犯罪之意圖，對同仁因公涉訟事宜將提供一切協助，讓同仁執法時能無後顧之憂，並針對法令規定之了解認知賡續落實法令教育。

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