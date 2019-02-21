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IFOAM亞洲有機青年論壇首來台　新北全英語甄選錄取率20％

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▲ IFOAM亞洲有機青年論壇首度來台 新北全英語甄選錄取率20％。（圖／新北市農業局提供）

▲ IFOAM亞洲有機青年論壇首來台，新北全英語甄選錄取率20％。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

首次在台舉辦國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）2019年3月首度來台舉辦青年論壇，由新北市政府承辦，第一波招募學員，來自有機產業的農友、有機驗證機構、有機通路商、有機農業倡議者等共75人報名，於20日面試錄取15人，錄取率僅20％，由於工作坊有來自亞州多國的學員及國際講師，為促進交流，將以英語作為主要語言，面試採全英文方式進行，展現台灣與國際有機產業接軌的能力及企圖心。

農業局簡任技正洪勝雄指出，IFOAM Asia於2012年在韓國首爾成立總部，是國際有機運動聯盟（International Federal of Organic Movement，簡稱IFOAM）的區域組織，在亞洲的22個國家及地區擁有 270多名會員，理事會成員來自中國大陸、印度、孟加拉、韓國、日本、菲律賓、印尼等國。

請繼續往下閱讀...

洪勝雄說，新北市幅員廣闊，全台人口最多，市府推動兼顧經濟與生態平衡的農產方式，尤其有機農產業推動深具成效，吸引許多青農投入，並透過「一頓午餐改變全臺灣」的學校有機營養午餐政策，帶動台灣整體有機農業成長，相關成果在2018年4月及9月獲邀於IFOAM Asia的國際年會中發表，2019年3月首度來台辦論壇，為期6天。

▲ IFOAM亞洲有機青年論壇首度來台 新北全英語甄選錄取率20％。（圖／新北市農業局提供）

新北市政府做為地方政府，推動有機農業發展時扮演多元角色，校園午餐的有機食材提供農產品最直接的銷售通路、自主抽驗把關食材健康，更積極推動青農輔導，媒合友善農作物契作銷售，也因此吸引IFOAM Asia願意來台舉辦青年論壇。

農業局則表示，其中應試者中，青農有機茶農夫妻檔，尚在就讀大學、協助家中務農的年輕學子、有機認證及食品檢驗單位員工及相關政策政府公務人員等。他們希望透過參與論壇，更全面了解有機農業從過去到現在的發展演進、最新的有機農業趨勢與規範及有機農產品如何能有效行銷、了解通路的需求；同時也非常期待在論壇中找到國際友人，一同分享從事有機農業。

農業局指出，工作坊活動時間為3月26日至3月28日，由國外25名學員及25名台灣學員參與，將採全英文方式授課，由講師群帶領青農一起以完整角度認識有機3.0的原則精神及操作方式。3月29日國際研討會，則為中英雙語，邀集台灣產官學領域與印度、韓國、日本、中國大陸等地，第一線有機農業工作者與專家共300人共同參與。

另外，3月30日至3月31日2天參訪，除了國內外50名學員外，也將有部分國外嘉賓同行，參觀台灣有機農場及研究單位等，讓亞洲各國的與會者見證臺灣都市型與鄉村型的有機農業經驗。原預計招募25名台灣學員，第一波招募迴響熱烈，共75人報名，第一波面試後將錄取15人，面試同時好評加開第二波報名2月25日至3月8日，尚有10個名額提供有志者爭取。

▲ IFOAM亞洲有機青年論壇首度來台 新北全英語甄選錄取率20％。（圖／新北市農業局提供）

農業局長李玟說，這次亞青有機論壇邀亞洲各國有機領域資深專家、學者及工作者，與年輕人分享推動經驗及生命歷程，創造更多跨世代交流，也將台灣推動有機農業行銷經驗與亞洲各國工作者分享，希望藉此拓展台灣有機青農的全球視野與在地思維，提升台灣有機農業的國際能見度。

李玟說，凡入選成為學員並全程參與，市府將提供每位育成獎金3萬元，有農民身份者可進入新北農業局「友善契作平台」，協助媒合銷售友善農作物，後續並將提供相關補助及鼓勵參與相關國際會議。詳細報名方式請見簡章：（https://goo.gl/ickrUP）或上綠色生活館粉絲頁：（https://goo.gl/hwEQqx）查詢。

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關鍵字：新北,青農,有機,農業,論壇

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