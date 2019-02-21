▲ 綁6天燈齊升空變火球速墜地，業者遭開罰3000元。（圖／合成圖／翻攝自「爆料公社」）

記者郭世賢／新北報導

民眾20日在「爆料公社」貼出一段影片，影片中有6個天燈被綁在一起，點燃升空後，竟變成一團火球墜落，引發尖叫聲，造成遊客一陣驚慌。新北市消防局第六大隊經查，發現店家為招攬生意，違規串綁數盞天燈並同時施放，依法處以罰鍰3000元。

新北市消防局第六大隊指出，為發展平溪地區觀光及當地居民的公共安全中取得平衡，新北市政府於2011年6月15日訂定公告「新北市天燈施放管理辦法」，對施放區域規範在十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內，且晚上10時至翌日上午6時，禁止施放天燈，施放方式及相關禁止事項均有明定規範。

根據影片畫面顯示，20日天燈店家為招攬生意，違規串綁6盞天燈並同時施放，造成天燈不穩定，才升空流多久就燒毀，隨即火球墜落的瞬間，造成下方遊客引發尖叫聲，紛紛驚慌走避。

消防局表示，不當的天燈施放行為，造成人身或財產傷害及損失而產生公共危險的部分，明顯已違反天燈施放管理辦法第6條的規定，「施放之天燈，禁止附掛爆竹煙火等可能產生落焰之物品。」消防局依法對天燈業者開罰3000元罰鍰。

消防局鄭重呼籲遊客及相關業者，勿以任何會造成天燈無法順利升空或造成落焰之方式施放，應遵守管理辦法之各項規定，本府消防局將會持續落實各項管理規範，並加強於施放特區進行巡查及宣導，若有違反規定之情事，將嚴格取締。

▲ 綁6天燈齊升空變火球速墜地，業者遭開罰3000元。（圖／新北市消防局第六大隊提供）