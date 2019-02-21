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新北市2月底起禁捕撈鰻苗　違者最高可罰15萬

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▲ 鰻苗價飆「1克＝1克黃金」 漁民忍刺骨風浪自己年終自己賺。（圖／攝影師黃文權授權使用）

▲ 2月底起禁捕撈鰻苗，違者最高可罰15萬。（圖／攝影師黃文權授權使用）

記者郭世賢／新北報導

為期4個月的鰻苗捕撈漁期將於2月28日結束，依行政院農業委員會「鰻苗捕撈漁期管制規定」及「岸際捕撈鰻苗應注意事項」規定，除花蓮縣及臺東縣外，其他縣市轄屬之距岸三浬內海域、潮間帶及河口水域，自2019年3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，請捕撈鰻苗業者務必配合，以共同維護鰻苗產業之永續。

漁業處長汪昭華表示，鰻苗捕撈是我國固有傳統漁業，因鰻魚人工全養殖技術尚待突破，目前市面鰻魚養殖戶投養的鰻苗全仰賴天然捕撈。新北市鰻苗捕撈產地主要在淡水區，近年產量佔全國15％～24％左右。

汪昭華說，鰻魚捕撈期自2018年11月1日起，雖氣溫及海況不佳，仍吸引許多漁民冒著寒風及大浪在河口及潮間帶捕撈鰻苗，而每尾鰻苗80-130元的收入，可說是老天給的過年紅包。

汪昭華提醒，鰻苗捕撈為我國重要產業，對於鰻魚資源日漸減少，保育工作刻不容緩，請業者確實辦理登記並填報漁撈日誌，以利後續進行鰻魚（苗）資源科學調查研究及資源管理評估規劃。

漁業處表示，倘違反鰻苗禁漁期規定者，無論是在岸際以「人力」進行捕撈或是漁船（筏）進行海上捕撈，將核處3萬元以上15萬元以下罰鍰，因此呼籲漁民朋友務必遵守規定，以共同維護鰻苗傳統漁業之永續。

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關鍵字：新北,鰻苗,漁民

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