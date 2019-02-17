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228四天連假國道疏運懶人包　每日0-5時免收費、收假日延長到10時

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國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲228連假期間，國道每日0-5時免收費，3/3收假日再延長到10時。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

今年228連假自2月28日（周四）至3月3日（周日）共4天，為維持高速公路合理服務水準，高公局規劃相關交通疏導措施。其中，國道每日0至5時免收費，在3/3收假日當天，再次試辦延長到早上10時，希望能吸引北返民眾多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午的北返尖峰車潮。

為因應228連假，高公局針對假期實施相關疏導措施，包括替代道路規劃、重點壅塞路段時段預告、高乘載管制、匝道封閉及收費措施調整（如單一費率、路段差別費率等）。高公局表示，假期間高速公路交通需求勢必高出服務容量甚多，其中特定方向交通需求甚至高出平日的2倍，部份壅塞瓶頸路段行車時間也會高出平時的3~6倍，呼籲位於這些路段的短程車不要上國道而直接行駛地方道路。

▲▼高速公路示意圖。（圖／資料照）

▲3/3收假日，增加5-10時時段同樣免收費，希望能移轉部分車潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，高公局過去曾在2017國慶連假、2018中秋連假及2019元旦連假試辦減假收費措施，其中以2019元旦連假收假日5-10時暫停收費所轉移交通量最多、效果最好，末二日尖峰車潮有4%車輛轉移至收假日5-10時行駛國道，且該時段的國道路況仍能維持正常。

因此，高公局規劃在228連假再度試辦，除每日0-5時免收費外，收假日增加5-10時時段同樣免收費，希望能轉移連假第3日及最後1日下午的北返尖峰車潮，同時探討不同連假車流特性對差別收費措施的移轉成效。

▲▼228連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲228連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

228連假交通疏導措施

一、入口高乘載管制
1.108年2月28日(週四) 及3月1日(週五)7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
2.108年2月28日(週四)7至12時，實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
3.108年3月2日(週六) 及3月3日(週日)14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

二、入口匝道封閉
1.108年2月28日(週四)至3月1日(週五)0至24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道。
2.108年3月2日(週六) 至3月3日(週日)0至24時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上入口匝道。

三、收費措施
1.單一費率：108年2月28日至3月3日，國道全線採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程。
2.路段差別費率：108年2月28日至3月3日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3.暫停收費：
(1) 108年2月28日至3月2日0至5時，國道全線暫停收費。
(2) 108年3月3日0至10時，國道全線暫停收費。

四、開放路肩
1.現有開放路肩措施照常實施( 詳見高公局網站)。
2.108年2月28日至3月3日，增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
3.如遇壅塞，員警亦可依據交通狀況機動權宜指揮車輛行駛路肩，並通知交控中心發布相關資訊。

五、入口匝道儀控
1.視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之入口匝道儀控管制。
2.另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
3.針對10個重點路段實施精進式匝道儀控。(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向鶯歌系統至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控
假期間視國5北上交通狀況機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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