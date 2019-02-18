屏東婦駕電動車穿車陣險遭撞　女警目睹冒險救人

▲枋寮警分局石光派出所警員楊雅琪將楊姓婦人帶到安全地點，協肋送醫，讓家屬很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉楊姓婦人，駕駛電動車穿越車陣，差一點被大貨車撞及，枋寮警分局石光派出所員警張雅琪日發現，冒險迅速將她帶至安全地點詢問，發現他患有失智症，且疑似血糖過低身體不適，連絡救護車將她送醫，多方尋問得她住所，順利連絡上她的家人，讓她的家屬感激不已。



石光派出所員警張雅琪張日前執勤，目擊楊姓婦人駕駛電動車，緩慢行駛在台1線昌隆路口南下車道，因台1線車多速度快，路況險象環生，她卻從北上車道逆向往車陣中闖，差點就要撞到一部南下大貨車時，張員冒險迅速上前協助，將其移至路邊安全處。

經交談，才知道該婦人患有失智症，說話支支吾吾無法完整表達意思，只能從零星的資訊中得知她住在石光村住戶且患有糖尿病，當時又疑似血糖過低直冒冷汗，張員協助通知救護車將她送醫，再拍攝老婦照片前往石光村詢問是否有人認識她，經過一番查訪及多方查證比對後，終於查出她的身份及住處，並通知其家屬至醫院，著急的家人見到老婦，相當感謝警方熱心協助。



枋寮分局長蔡進明表示，張員主動極為民服務的表現，展現了警方溫馨助人的正面形象，值得嘉許，並呼籲民眾，若家中有患有失智症的長者可主動申請防走失手鍊，多給予關心及照護，避免走失、發生危險。