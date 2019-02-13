砂石車自撞山壁　蘇花武塔北上段單線雙向通行

▲省道蘇花公路137點2公里處（武塔路段），13日上午發生砂石車自撞山壁事故，幸無人傷亡，但事故車佔用北上車道，警方交管現場維持單線雙向通行。（圖／擷取自「宜花東路況資訊」臉書）

記者游芳男／宜蘭報導

省道蘇花公路137點2公里處（武塔路段），13日上午，發生大貨車自撞山壁事故，幸無人傷亡，但事故車佔用北上車道，警方交管現場維持單線雙向通行，肇事原因正由警方調查釐清中。

警方調查，謝姓男子駕駛的營業大貨車，，13日上午8時許，北上行經蘇花公路137點2公里處（武塔路段）時，疑似剎車不靈而自撞山壁，事故車佔用北上車道，警方獲報到場後實施交管，經過酒測，謝男無酒精反應，現場雙向單線通行，等候大型拖吊車排除事故。

事故發生，路過的民眾貼心的在「宜花東路況資訊」臉書PO文提醒用路人說在台9線蘇花公路137.05k，北上砂石車自撞邊坡佔用道路，現場單線雙向通行，駕駛人員無礙，請用路人注意。

▲省道蘇花公路137點2公里處（武塔路段），13日上午發生大貨車自撞山壁事故，幸無人傷亡，但事故車佔用北上車道，警方交管現場維持單線雙向通行。（圖／民眾提供）

▲省道蘇花公路137點2公里處（武塔路段），13日上午發生大貨車自撞山壁事故，幸無人傷亡，但事故車佔用北上車道，警方交管現場維持單線雙向通行。（圖／民眾提供）