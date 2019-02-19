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228連假國5車潮恐塞到深夜　硬走「地雷4時段」行車時間爆增7倍

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▲國道5號。（圖／記者季相儒攝）

▲高公局預估，228連假期間，國5將湧大量車潮，行車時間最多增7倍。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

228連假共計4天馬上就要到來，高公局預期，連假期間國5將湧大量車潮。受限於國5雪山隧道容量限制，預估2月28日南下6-16時南港系統至坪林3月1日南下7-15時南港系統至坪林3月2日北上12-22時頭城至坪林3月3日北上12-16時頭城至坪林等時段及路段，將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5~7倍。

高公局表示，為疏導國5交通需求，尖峰時段已實施高乘載管制，但高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛交通需求，尤其北上方向易壅塞至深夜。

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▲▼國5頭城到坪林北向替代道路。（圖／高公局提供）

▲▼國5頭城到坪林北向替代道路。（圖／高公局提供）

▲▼國5頭城到坪林北向替代道路。（圖／高公局提供）

經分析國5及台9線於連假旅行時間，於下午尖峰時段（13-17時）宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30～70分鐘。

228連假收假日（3/3）高公局試辦增加3月3日5-10時暫停收費，建議北返用路人可於收假日多加利用來避開國5塞車時段。

此外，國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北上宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南下及宜蘭地區北上各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些優勢，搭乘客運走國5比自行開車單程可節省半小時以上。

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關鍵字：國5,雪山隧道,雪隧,228連假,228連假交通

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