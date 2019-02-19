228連假台北←→礁溪只要95元　葛瑪蘭客運大優惠

▲葛瑪蘭客運在228連假，祭出號稱宜蘭地區路線全票最低的81折優惠，台北到礁溪竟然只要95元（原價112元）。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

葛瑪蘭客運在228連假，祭出號稱宜蘭地區路線全票最低的81折優惠，台北到礁溪竟然只要95元（原價112元）。

葛瑪蘭客運表示，為鼓勵旅客在228連假，搭乘大眾運輸及配合交通部政策，該公司在2月27日起至3月3日止，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。

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即台北到礁溪原價112元，優惠價95元，台北到宜蘭140元優惠為115元，台北到羅東143元優惠為120元，板橋到礁溪140元優惠為115元，板橋到宜蘭165元優惠為140元，板橋到羅東170元優惠為140元。

▲▼葛瑪蘭客運在228連假，祭出號稱宜蘭地區路線全票最低的81折優惠，台北到礁溪竟然只要95元（原價112元）。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

葛瑪蘭客運說，另外為使新北市及中、南部轉乘民眾往、返宜蘭更直截快速，除原國道路線外同步於春節連假期間增闢「板橋客運站－64號快速道路－國道5號－羅東轉運站」及「板橋客運站－64號快速道路－國道5號－宜蘭轉運站」等2條直達車國道客運臨時路線，避開繞駛台北市區，每班車可節省約20分鐘乘車時間，配合連假期尖峰每5到10分鐘1班車的班距時間，讓返鄉或出遊的乘客得以往返宜蘭地區便捷。

葛瑪蘭客運指出，另為使遊客於連續假期間前往宜蘭地區景點更加便利，配合交通部東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票免費，減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境，搭乘大眾運輸遊宜蘭得以更優惠、更迅速及更便捷。

228連假葛瑪蘭客運優惠相關活動與票價，19日起可在葛瑪蘭客運官網或至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票或購買當日車票，還能使用手機做車票的訂購免除現場排隊的麻煩，出示QRcode即可乘車。查詢網址：https://web.kamalan.com.tw/weborder#/term。