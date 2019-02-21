「應該有為政府加分」　范雲讚：同性專法名稱很技術…





▲彩虹大遊行。（資料圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，預計21日要在行政院會通過、送往立法院審議，行政院長蘇貞昌對此在臉書上錄影片稱，「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的」。針對蘇貞昌的言論，社民黨召集人范雲大讚「立場清晰」、「應該有為政府加分」。

蘇貞昌20日透過影片表示，人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視，連投票權都沒有，現在都已經獲得尊重，人人平等。「過去我們一直以為性傾向只有異性相吸，誤以為同性一定相斥，我們不了解同性戀，因為不瞭解而害怕，因為害怕而排斥，連我自己小的時候都曾經這樣。現在醫學證明，同性戀是天生的，是自然的，不是疾病，不會傳染，也不可能因為教導而使異性戀者變成同性戀，更不可能因為治療，而使同性戀者變成異性戀。」

▲蘇貞昌親唸673字挺同婚。（圖／翻攝蘇貞昌臉書，下同）

蘇貞昌說，「行政院作為全國最高行政機關，必須依法行政，必須尊重公投結果，更必須遵守等同憲法效力的大法官會議解釋，就是因為尊重公投結果，所以我們不修民法，民法婚姻夫妻之規定完整不動」。

針對專法名稱，蘇貞昌解釋，大法官會議第748號解釋已明白表示必須「使相同性別兩人」獲得「婚姻自由之平等保護」，所以，行政院在將提出的專法草案中平等保護同性之婚姻自由，又鑒於這段期間社會各方對於專法的名稱各有堅持，多所爭議，整個社會實在不必多費力氣於此，既然大家都必須遵守大法官會議的解釋，行政院將提出之專法的名稱就叫「司法院釋字第748號解釋施行法」，送請立法院審議。

最後，蘇貞昌提到，「我也要跟全國同胞說，無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。」

蘇貞昌的言論在13小時內就吸引了5.6萬人按讚，超過65萬人次的觀看次數。網友們表示，「謝謝院長的努力，讓我們終於有機會成為真正的家人」、「謝謝院長讓台灣驕傲地站在世界舞台上！」、「感謝蘇貞昌院長，讓我們可以回收紅包囉」、「謝謝院長，有您的支持，我們會一直幸福下去」。

范雲也分享蘇貞昌的影片稱，「蘇貞昌院長應該是民進黨裡面很早就支持婚姻平權議題的政治人物。在這個關鍵時刻，他這個立場清晰、明確表達政府支持同志婚姻平權，但又不違背公投結果的說明，應該有為政府加分。」

另外，關於被大家瘋狂討論的專法名稱「司法院釋字第748號解釋施行法」，范雲說，「雖然這個專法的名稱，真的很『技術性』...。（還有，同性戀的形成不一定是天生）。但，也許，歷史走到這裡，就是必須用這樣的方式，向前跨出這一大步吧！」

▼范雲。（資料圖／記者李毓康攝）

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